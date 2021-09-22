國道彰化系統交流道火燒車 濃煙數公里外可看到

47歲吳姓司機駕駛的大貨車今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火，造成系統交流道全線封閉，車輛回堵，彰化縣消防局調派消防車趕往灌救，迅速撲滅，無人傷亡。

這輛大貨車先是冒煙，隨後整輛車迅速被大火吞噬，濃煙直衝雲霄，數公里遠即可看見。消防局立即調派彰化市東區分隊前往灌救，由於駕駛人先已用滅火器滅火，消防局很快就將大火撲滅，並進行降溫。

國道警察第七大隊表示，經了解該起火燒車事件，自大貨車由彰化系統南向出口匝道欲轉接國道一號返回台南，行經該路段駕駛察覺車輛突有異樣並冒煙，立即停車待援，不久即起火燃燒。現場因火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉南向出口外線匝道，俟事故車輛火勢撲滅並降溫後，續交由彰化縣消防局鑑識調查。