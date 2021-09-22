快訊

BNT首打學生爆不適！桃園大園高中1男學生暈針

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國道彰化系統交流道火燒車 濃煙數公里外可看到

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

47歲吳姓司機駕駛的大貨車今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火，造成系統交流道全線封閉，車輛回堵，彰化縣消防局調派消防車趕往灌救，迅速撲滅，無人傷亡。

這輛大貨車先是冒煙，隨後整輛車迅速被大火吞噬，濃煙直衝雲霄，數公里遠即可看見。消防局立即調派彰化市東區分隊前往灌救，由於駕駛人先已用滅火器滅火，消防局很快就將大火撲滅，並進行降溫。

國道警察第七大隊表示，經了解該起火燒車事件，自大貨車由彰化系統南向出口匝道欲轉接國道一號返回台南，行經該路段駕駛察覺車輛突有異樣並冒煙，立即停車待援，不久即起火燃燒。現場因火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉南向出口外線匝道，俟事故車輛火勢撲滅並降溫後，續交由彰化縣消防局鑑識調查。

國道七大隊呼籲駕駛朋友平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。另在上路前也應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油、四燈、三水等，以降低車輛故障機率。

1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火。圖／彰化踢爆網提供
1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火。圖／彰化踢爆網提供
1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火，消防人員灌救後撲滅。圖／國道警察第七大隊提供
1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火，消防人員灌救後撲滅。圖／國道警察第七大隊提供
1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火。圖／彰化踢爆網提供
1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火。圖／彰化踢爆網提供
1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火，消防人員灌救情形。圖／國道警察第七大隊提供
1輛由47歲吳姓司機駕駛的大貨車，今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火，消防人員灌救情形。圖／國道警察第七大隊提供

國道

延伸閱讀

彰化1.5公里「台灣欒樹金黃大道」登場！漸層隧道＋綠油油稻田　空拍好療癒

北市染疫留英女子路過彰化 匡列24人採檢結果出爐

台南民宅發生火災 女子關門躲房間內避難

搶在振興券之前 彰化推出海風振興購物節

相關新聞

超速自撞亡 懷孕女友保住胎兒

中秋連假交通狀況多，前晚傳出兩起死亡車禍。張姓男子駕車載懷孕六個月游姓女友，疑因車速過快在花蓮自撞電線桿，他頭部受創不治...

中秋驚魂 嘉市緊鄰民宅 火燒厝3天2起

嘉義市和平路2戶民宅昨中午接連失火，濃煙從2棟住宅頂樓、2樓接連竄出、瀰漫周邊街道，火勢延燒約40分撲滅，住戶迅速撤離、...

中秋夜不平靜 高雄燕巢螺絲工廠火警

今天晚間9點50分，高雄市消防局獲報，燕巢區安林路一家螺絲工廠淬火油油槽起火，消防局出動多個分隊共11車18人布線搶救，...

梧棲木材回收場燒3天 惡臭撲鼻

中秋連假期間，台中梧棲一家木材回收場發生火警，火勢撲滅又復燃已持續3天3夜，消防員持續射水搶救，還出動2部怪手不斷將悶燒...

影／醫師也沒辦法...戒指「套牢」疼痛難耐 消防員助他脫困

基隆市張姓男子幾天前把原本戴在右手無名指的鋼戒，改戴在食指，結果拔不下來，疼痛難耐。他到醫院、鐵工廠求助無門，得知消防局...

中秋4天連假大執法 彰化139線噴出629件罰單

疫情紓緩，很多民眾利用中秋節4天連假出遊，沿途景觀優美的彰化八卦山縣道139線更湧來大批汽、機車，前往享受風馳電掣樂趣，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。