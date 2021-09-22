聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道彰化系統交流道火燒車 濃煙數公里外可看到
47歲吳姓司機駕駛的大貨車今天上午10時4 5分許，由國3進入彰化系統交流道即南向196.7公里處，不明原因起火，造成系統交流道全線封閉，車輛回堵，彰化縣消防局調派消防車趕往灌救，迅速撲滅，無人傷亡。
這輛大貨車先是冒煙，隨後整輛車迅速被大火吞噬，濃煙直衝雲霄，數公里遠即可看見。消防局立即調派彰化市東區分隊前往灌救，由於駕駛人先已用滅火器滅火，消防局很快就將大火撲滅，並進行降溫。
國道警察第七大隊表示，經了解該起火燒車事件，自大貨車由彰化系統南向出口匝道欲轉接國道一號返回台南，行經該路段駕駛察覺車輛突有異樣並冒煙，立即停車待援，不久即起火燃燒。現場因火勢猛烈，員警考量行車安全，暫時封閉南向出口外線匝道，俟事故車輛火勢撲滅並降溫後，續交由彰化縣消防局鑑識調查。
國道七大隊呼籲駕駛朋友平時即應注意車輛保養工作，如果為車齡較高的車輛，尤應加強保養及定期檢驗。另在上路前也應再次行前檢查，尤其行車安全至關重要的五油、四燈、三水等，以降低車輛故障機率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言