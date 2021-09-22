花蓮3男受困砂婆礑溪 警消馳援獲救

昨天花蓮有3名男子趁著中秋節連假最後一天，相約到俗稱水源地的秀林鄉砂婆礑溪溯溪，下午要離開時，卻遇上山區大雨致溪水暴漲受困。花蓮縣消防局派員救援，由於夜色昏暗、溪流湍急，難以確認3人的位置，增加搜救難度，幸好其中1人有帶哨子吹哨，深夜11點多才順利脫困平安下山。

分別33、32歲的莊姓、徐姓及楊姓3人是高中死黨，昨天上午10點許前往水源地溯溪戲水，下午準備返家時，發現溪水暴漲，受困在獵戶瀑布，雖然有手機、食物及防滑鞋等，但因裝備不足不敢貿然涉水，趕緊通報消防局請求救援。

消防局獲報後，派出2車6人，加上警義消人員、溯溪教練等共12人，冒雨分批前進山區，由於溪流湍急，救難人員架設渡溪繩索設備，經過3小時、約晚上8點才到受困地點。但天色昏暗難以辨識3人的位置，由消防局勤務中心聯繫報案人，幸好其中1人有帶哨子，請他每2分鐘吹哨1次，讓救難人員聽聲辨位，順利找到人，並協助渡溪脫困。

受困3人身體狀況良好，只有些許失溫現象，救難人員給予救生衣，再花3小時走下山，約深夜11點多順利平安脫困，吉安警分局水源派出所提供月餅及熱食給3人及救難人員。