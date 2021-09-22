影／3歲兒頭破血流父好急 蛇行鑽道引警關切助開道

台中市第二警分局永興所警員王梓豪，前晚騎機車巡邏時，發現一輛轎車不斷變換車道、鑽車縫超車，王察覺異狀，前往盤查，沒想到轎車駕駛打開車窗後，王就發現車內一名男童頭破血流，經詢問才知，男童是胡姓駕駛的兒子，中秋連假在家玩耍，卻調皮摔破頭，王得知後趕緊打開警笛，協助胡載兒子到醫院就醫，胡到院後，撥打電話到派出所感謝，直呼「救命恩人」。

台中市第二警分局永興所警員王梓豪，前天晚間8時許，巡邏經過北區三民路三段時，由胡男駕駛的黑色轎車不斷變換車道，王看到後，以為該轎車涉及不法，想要趕快逃離現場，因此前往盤查，並在北區三民路、崇德路口攔下轎車，胡搖下車窗後，王就看到右前座有名男童，以毛巾捂著頭部不斷哭泣，毛巾還沾滿鮮血，狀似緊急。

警員向胡姓駕駛詢問，胡著急的說，男童是他的3歲兒子，中秋連假在家玩耍，卻調皮自己摔傷頭部，摔得頭破血流，讓他十分緊張，所以趕緊開車要送小孩就醫。

警員查明原因後，先回一句「跟著我走」，隨後開啟機車警笛，沿途幫胡姓男子開道，順利在2分鐘內，協助胡將兒子送醫，經醫院治療後，已無大礙，胡在事後打電話到派出所，向警員致謝，直說「真是我兒子的救命恩人」，警員也回「人平安沒事就好」。