聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／3歲兒頭破血流父好急 蛇行鑽道引警關切助開道
台中市第二警分局永興所警員王梓豪，前晚騎機車巡邏時，發現一輛轎車不斷變換車道、鑽車縫超車，王察覺異狀，前往盤查，沒想到轎車駕駛打開車窗後，王就發現車內一名男童頭破血流，經詢問才知，男童是胡姓駕駛的兒子，中秋連假在家玩耍，卻調皮摔破頭，王得知後趕緊打開警笛，協助胡載兒子到醫院就醫，胡到院後，撥打電話到派出所感謝，直呼「救命恩人」。
台中市第二警分局永興所警員王梓豪，前天晚間8時許，巡邏經過北區三民路三段時，由胡男駕駛的黑色轎車不斷變換車道，王看到後，以為該轎車涉及不法，想要趕快逃離現場，因此前往盤查，並在北區三民路、崇德路口攔下轎車，胡搖下車窗後，王就看到右前座有名男童，以毛巾捂著頭部不斷哭泣，毛巾還沾滿鮮血，狀似緊急。
警員向胡姓駕駛詢問，胡著急的說，男童是他的3歲兒子，中秋連假在家玩耍，卻調皮自己摔傷頭部，摔得頭破血流，讓他十分緊張，所以趕緊開車要送小孩就醫。
警員查明原因後，先回一句「跟著我走」，隨後開啟機車警笛，沿途幫胡姓男子開道，順利在2分鐘內，協助胡將兒子送醫，經醫院治療後，已無大礙，胡在事後打電話到派出所，向警員致謝，直說「真是我兒子的救命恩人」，警員也回「人平安沒事就好」。
第二警分局長陳家銘表示，同仁秉持同理心，在民眾有困難時能適時為民服務，並盡其所能給予關懷和協助，值得肯定，並呼籲民眾，遇有意外受傷情況，應立即撥打119請求協助送醫，才可以讓傷患迅速及安全獲得就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言