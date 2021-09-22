貨櫃曳引車左轉與對向直行機車碰撞 騎士送醫不治

何姓男子今早駕駛未拖運貨櫃的曳引車，沿瑞八公路往瑞芳方向行駛，在左撞進貨櫃場時，與對向直行，鄭姓男子騎的機車發生碰撞。鄭男頭部重創，送醫不治。警方對何男實施酒測，非酒後駕車；鄭男酒測值待醫院抽血檢定。事故原因和刑責由警方調查。

新北市瑞芳警消今天上午8點半左右接獲報案，瑞八公路在瑞芳區楓子瀨路36號前發生車禍。消防救護人員到場，發現20多歲鄭姓男子頭部受傷，意識不清，送往台灣礦工醫院急救無效，9點半宣告死亡。

據了解，鄭男騎普通重型機車沿瑞八公路往基隆八堵方向行駛，行經事故地點時，50多歲何男駕駛曳引車，從對向車道左轉欲進入中央貨櫃場，兩車在路口發生碰撞，機車車頭全毀，鄭男倒地昏迷不醒，送醫不治。