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又見逆向行車！中山高基隆端出口西岸高架橋兩車對撞

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓老翁今天駕駛轎車從中山一路，逆向開上西岸高架橋，途中遭遇余姓男子駛出中山高，開上西岸高架橋前往中山一路的小貨車。兩人驚見前方有車迎面而來，都往右側閃避，但兩車左車頭仍撞上，所幸兩人都未受傷。

基隆警方今天上午近9點接獲報案，西岸高架橋北上車道發生車禍，隨即派員前往現場處理，封閉29號橋接西岸高架橋入口，避免交通阻塞及引發事故。

林姓老翁和余男接受酒測，均非酒後駕車。警方初步研判，年過八旬的林姓老翁不熟路況，逆向行車引發事故。員警開立事故聯單，後續由雙方洽商賠償事宜。

去年10月間同一路段也發生類似事故，住在桃園的57歲何姓女子開車行駛中山一路，並「按照導航指示」開上高架橋，打算接中山高南下，結果逆向開車，與從中山高開上高架橋，劉姓男子駕駛的轎車對撞。

西岸高架橋在中山一路起點為雙向各一線道，道路中央畫設雙黃線。從中山一路開上西岸高橋前往中山高的車輛，應沿右側車道行駛，。何女與林姓老翁都走左線車道逆向行駛，才會與駛出中山高的車輛相撞。

林姓老翁今天駕駛轎車從中山一路逆向開上西岸高架橋， 從中山高駛出的余姓男子小貨車相撞。記者邱瑞杰／翻攝
林姓老翁今天駕駛轎車從中山一路逆向開上西岸高架橋， 從中山高駛出的余姓男子小貨車相撞。記者邱瑞杰／翻攝

高架橋

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