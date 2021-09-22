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宛如八點檔！愛女失蹤被宣亡11年回家了 雲林婦秋節獲大禮

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

在台中豐原生活20年的陳小如，沒有身分證、沒有健保卡，就連自我介紹說出口的名字，也非她的真實姓名，陳女長年過著「不知道自己是誰的日子」；而陳女的家屬因她失蹤多年報案協尋未果，警政單位11年前宣告死亡，如今陳在最近常夢見有人說「快回家吧！」經過努力拼湊往昔生活片段，陳終於確定老家在雲林莿桐，生母另有其人，多方奔走尋親，終在中秋節順利「回家」，陳見到6旬生母激動擁抱，場面令人動容。

今年約37歲的小如說，這趟尋親之旅延宕了20年，因為她對以前的記憶完全空白，不知道自己從何而來？身分究竟是誰？連與她一起生活的家人也非親生，但小如不以為意，認為只要好好生活，不影響別人就好，於是長年扛著會被外界嘲笑的壓力，在社會縫中努力生存。

午夜夢回常有個聲音呼喚小如「趕快回家！」「妳不是這個家的人！」這個聲音更提及小如在某年離家時，身上有一封信，信上寫著青梅竹馬的姓名，與小如老家的地址。

而小如只對自己小時候曾在莿桐鄉五華村發生過一次車禍有印象，後來與養母對談後，才依稀想起，自己在約17歲那年決定外出工作時，再度發生車禍，但那次不幸造成記憶喪失，且小如身上沒有身分證件無法就醫，後被台中一戶陳姓人家帶回家照料，如此展開長達20年幽靈人口的生活。

小如的親屬，多年來期盼她能回家，甚至報警協尋失蹤人口都未能找到她，警方報案紀錄小如在2000年時失蹤，因離家多年未與家中聯繫，胞弟在2011年報案協尋，由於屆滿法定失蹤年限，法院2010年1月2日宣告死亡。

小如的男友7月間從她僅剩的記憶片段拼湊線索，循線找到五華村鎮華宮，後來兩人經過斗六警分局饒平派出所所長劉信岳、警員陳冠廷，及五華村長李佳誠的協助，昨天一起回老家找媽媽。

小如生母原以為她已不在人世，沒想到卻在中秋團圓時分見到愛女，兩人喜極而泣，小如激動的緊抱著媽媽不放，道出「慶幸自己能在有生之年見到媽媽」，接下來要好好孝順她。

小如和媽媽深談後，才知道母親罹患子宮頸癌末期，目前獨居在老家，每天徒步走到4公里遠的地方揀蔥打零工度日，生活清苦但自給自足，小如聽了不捨，但她也說自己這點遺傳到媽媽「我們有手、有腳、有骨氣！」

「宛如八點檔劇情真實上演！」眾人在派出所內見證這樁喜事，也被母女倆的真情感動，警方表示已受理陳女提出死亡宣告撤銷及回復身分等申請，將協助她完成相關程序並向法院提出聲請，讓陳女能早日回復身分，回到原本的家，圓滿一家人多年心願。

陳小如（左二）經雲林斗六警分局饒平派出所及五華村長李佳誠（右一）奔走協助下，昨天一起回到老家尋親，順利找到小如生母（右二）。記者陳苡葳／攝影
陳小如（左二）經雲林斗六警分局饒平派出所及五華村長李佳誠（右一）奔走協助下，昨天一起回到老家尋親，順利找到小如生母（右二）。記者陳苡葳／攝影
長年在台中生活的小如順利在秋節團圓時分與生母相認，兩人不時相視而笑，雖然已許久未生活在一起，但親情騙不了人，兩人的互動令人動容。記者陳苡葳／攝影
長年在台中生活的小如順利在秋節團圓時分與生母相認，兩人不時相視而笑，雖然已許久未生活在一起，但親情騙不了人，兩人的互動令人動容。記者陳苡葳／攝影
長達20年過著幽靈人口生活的小如，在中秋節團圓時分終於找到自己的家，並和生母相認，激動落淚。記者陳苡葳／攝影
長達20年過著幽靈人口生活的小如，在中秋節團圓時分終於找到自己的家，並和生母相認，激動落淚。記者陳苡葳／攝影

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