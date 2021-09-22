通緝犯員警面前闖紅燈遭逮 被攔後理由伯上身頻找藉口

因詐欺被新北地檢署通緝的陳姓男子，中秋連假回到高雄與家人團圓，昨天深夜11時許，因逆向騎車又闖紅燈，被警方攔下開罰，查驗陳男身分時發現他是通緝犯，陳當場理由伯上身，頻頻找藉口為自己通緝辯解，警方宣讀權力和通緝案由後將陳逮捕回所，送至新北地檢署歸案。

苓雅分局民權路派出所員警昨深夜11時許，巡邏經過林森二路、興中一路口時，發現35歲陳男逆向騎車，還在員警面前闖紅燈。

警方見狀趨前攔下陳男，陳卻神色緊張「我肚子餓趕著買消夜」，不斷催促員警開罰速度「如果開單慢一點，麥當勞就快關了」，後來員警利用警用小電腦查驗陳男身分，發現他是新北地檢署今年5月發布的通緝犯。

陳男起初與警方對答時還謊稱身上並無案件，但見騙不過員警，才辯稱自己一直持續有到警察單位製作筆錄，但因為前陣子疫情嚴峻，到案地點又在新北市的分局，擔心遭染疫所以才自行決定不去報到。