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通緝犯員警面前闖紅燈遭逮 被攔後理由伯上身頻找藉口
因詐欺被新北地檢署通緝的陳姓男子，中秋連假回到高雄與家人團圓，昨天深夜11時許，因逆向騎車又闖紅燈，被警方攔下開罰，查驗陳男身分時發現他是通緝犯，陳當場理由伯上身，頻頻找藉口為自己通緝辯解，警方宣讀權力和通緝案由後將陳逮捕回所，送至新北地檢署歸案。
苓雅分局民權路派出所員警昨深夜11時許，巡邏經過林森二路、興中一路口時，發現35歲陳男逆向騎車，還在員警面前闖紅燈。
警方見狀趨前攔下陳男，陳卻神色緊張「我肚子餓趕著買消夜」，不斷催促員警開罰速度「如果開單慢一點，麥當勞就快關了」，後來員警利用警用小電腦查驗陳男身分，發現他是新北地檢署今年5月發布的通緝犯。
陳男起初與警方對答時還謊稱身上並無案件，但見騙不過員警，才辯稱自己一直持續有到警察單位製作筆錄，但因為前陣子疫情嚴峻，到案地點又在新北市的分局，擔心遭染疫所以才自行決定不去報到。
聽完陳男答辯後，警方仍依程序逮捕回所，陳男說，原本過完中秋節就要回去報到，沒想到連假最後一天就被警方查獲，這下要提早北返了。警方將陳男解送新北地檢署歸案。
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