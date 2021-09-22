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國道一號大貨車爆胎翻車 駕駛送醫急救不治
國道一號豐原段北上168.5公里處，今天凌晨一輛載運肥料的大貨車疑因爆胎翻車，駕駛被救出送醫，急救後不治，肇事原因國道警方調查中。
警方指出，一輛載運肥料大貨車要從台南行駛至桃園，行經該路段時疑因為左後內、外輪爆胎，撞擊外側護欄、路燈後導致該車逆向側翻佔用外側車道、路肩，車車頭毀損，駕駛人53歲陳姓男子經救出送部立豐原醫院急救，早上5點46分，醫院宣告死亡，5點56分現場排除恢復通車。駕駛人陳男經抽血檢測無酒駕。
國道警察第三大隊提醒用路人，依據「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，汽車行駛高速公路及快速公路前，應妥為檢查車輛，在行駛途中不得有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落、輪胎任一點胎紋深度不足等情事。
行車途中如遇爆胎，切勿急踩剎車，應放開油門減緩速度，緊握方向盤、啟動危險警告燈，讓車輛逐漸滑至路肩，另車輛故障或遇緊急狀況時，應先啟亮危險警告燈，儘可能將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，並在車輛後方50到100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。
在待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之護欄外或安全處所(路側如無護欄，則於故障車輛下游適當處)待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，儘速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。
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