有牌廢棄車占用道路、停車格 基隆市近3年查報2267輛

廢棄車輛影響環境景觀，基隆市警局今年1到8月已查報有牌廢棄汽車122部、機車396部，通報環保局依程序公告、清除；累計近3年共已查報汽車458部、機車1809部。

市警局表示，民眾如有無法再使用的車輛，應到監理單位繳銷車牌辦理報廢，再撥打環保署資源回收免付費專線0800-085717，查詢鄰近登記受補貼的合法廢車回收商，與回收商約定拖載時間及地點，回收廢車輛，不可隨意棄置。

警方說，部分民眾會把髒汙、銹蝕、破損或失去使用效益的汽、機車，任意棄置路旁或停車格，不僅影響市容觀瞻，也影響民眾用路安全及停車權益。市警局已特訂定相關處理計畫，發現有牌廢棄車輛即查報，並通知環保局儘速清除。

警方表示，民眾如果發現廢棄車輛占用道路，可撥打基隆市政府1999市民熱線，協助轉報權責單位處理。有牌廢棄車由轄區警分局查處，無牌廢棄車由環保局查處，共同營造美麗的城市風貌。