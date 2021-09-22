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有牌廢棄車占用道路、停車格 基隆市近3年查報2267輛
廢棄車輛影響環境景觀，基隆市警局今年1到8月已查報有牌廢棄汽車122部、機車396部，通報環保局依程序公告、清除；累計近3年共已查報汽車458部、機車1809部。
市警局表示，民眾如有無法再使用的車輛，應到監理單位繳銷車牌辦理報廢，再撥打環保署資源回收免付費專線0800-085717，查詢鄰近登記受補貼的合法廢車回收商，與回收商約定拖載時間及地點，回收廢車輛，不可隨意棄置。
警方說，部分民眾會把髒汙、銹蝕、破損或失去使用效益的汽、機車，任意棄置路旁或停車格，不僅影響市容觀瞻，也影響民眾用路安全及停車權益。市警局已特訂定相關處理計畫，發現有牌廢棄車輛即查報，並通知環保局儘速清除。
警方表示，民眾如果發現廢棄車輛占用道路，可撥打基隆市政府1999市民熱線，協助轉報權責單位處理。有牌廢棄車由轄區警分局查處，無牌廢棄車由環保局查處，共同營造美麗的城市風貌。
占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法規定，占用道路廢棄車輛由警察機關、環境保護機關派員現場勘查認定後，張貼通知於車體明顯處，逾7日仍無人清理，由環保機關先行移置指定場所存放。
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