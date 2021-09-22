中秋夜為買烤肉魚貨 男駕車把電線桿撞成兩截人送醫
黃姓男子昨晚9時許駕車外出買烤肉魚貨，行經嘉義市大安街某巷口，車輛突然失控撞上路旁電桿，因撞擊力道強大，電線桿連根拔起且斷成兩截，黃男受傷送醫後暫無大礙，事故原因由警方調查。
嘉義市消防局昨晚9時55分接獲報案，指大安街某巷口前發生車禍，德安分隊救護車出勤到場，發現疑為自小客車自撞電線桿事故，因撞擊力道強大，電線桿連根拔起且斷成兩截，休旅車也幾乎摔進稻田、卡在路旁。
57歲黃姓駕駛表示胸口疼痛、肢體擦傷，並向救護人員說明，因為趕著去買魚貨烤肉，未料在巷口直接撞上路旁電線桿，這下沒辦法烤肉了。
救護人員給予黃男頸圈、長背板固定、清洗傷口後，將黃送往嘉義榮民醫院診治，相關車禍肇事原因由警方調查處理。
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