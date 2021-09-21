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影／醫師也沒辦法...戒指「套牢」疼痛難耐 消防員助他脫困

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市張姓男子幾天前把原本戴在右手無名指的鋼戒，改戴在食指，結果拔不下來，疼痛難耐。他到醫院、鐵工廠求助無門，得知消防局「有辦法」，今天傍晚到信二分隊，由消防人員用小型機具切出凹槽，再以剪子剪斷，終於免除疼痛。

50多歲張姓男子今天傍晚5點半左右走進消防局信二分隊，表示右手的戒指拔不下來，請求幫忙。這枚戒指是張男1年前在夜市買的，消防人員檢視戒指材質和「套牢」程度，建議以切割方式取出。

張姓男子說，戒指買來後一直戴在右手無名指，17日心血來潮，拔下戒指，改戴在右手食指，沒想到食指腫脹，越戴越緊，疼痛難耐。他去醫院和鐵工廠找人幫忙，沒人有把握拿下來。有人告訴他消防局有這項「服務」，才到信二分隊求助。

消防人員先在張男的手指和戒指間插入吸管「墊高」，再用小型研磨工具切割戒指上、下緣。由於研磨時會產生高溫，過程中還要不斷噴生理食鹽水降溫。戒指切出凹槽後，再以剪子剪斷，大功告成。

基隆市張男戴在右手食指的鋼戒拔不下來，疼痛難耐，今天到消防局信二分隊求助，消防人員切出凹槽後剪斷，取下戒指。記者邱瑞杰／攝影
基隆市張男戴在右手食指的鋼戒拔不下來，疼痛難耐，今天到消防局信二分隊求助，消防人員切出凹槽後剪斷，取下戒指。記者邱瑞杰／攝影
基隆市張男戴在右手食指的鋼戒拔不下來，疼痛難耐，今天到消防局信二分隊求助，消防人員切出凹槽後剪斷，取下戒指。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張男戴在右手食指的鋼戒拔不下來，疼痛難耐，今天到消防局信二分隊求助，消防人員切出凹槽後剪斷，取下戒指。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張男戴在右手食指的鋼戒拔不下來，疼痛難耐，今天到消防局信二分隊求助，消防人員切出凹槽後剪斷，取下戒指。記者邱瑞杰／攝影
基隆市張男戴在右手食指的鋼戒拔不下來，疼痛難耐，今天到消防局信二分隊求助，消防人員切出凹槽後剪斷，取下戒指。記者邱瑞杰／攝影

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