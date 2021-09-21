黃牌重機撞路燈 騎士戴西瓜皮安全帽傷重不治

來自新北市49歲的王姓男子今天利用中秋連假，騎黃牌重型機車到花東旅遊，沒想到沿著台11線北返時，在14.1公里處不明原因自撞路燈，由於他戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法保護頭部，導致頭部重傷送醫不治，詳細肇事原因仍待警方調查。

台11線路幅寬，車流量較少，常有駕駛車速過快。警方表示，今上午11時許，王姓男子騎乘黃牌光陽重機，行經壽豐鄉台11線14.1公里北上車道時，不明原因自撞路燈，路過民眾發現有人躺在路邊，趕緊通報警消救援。

不過，因為撞擊力道太強，不但重機車頭全毀，零件散落一地，且王男當時僅戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法承受強烈的撞擊力道，造成頭部重傷，送醫搶救仍傷重不治。