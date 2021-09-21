聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃牌重機撞路燈 騎士戴西瓜皮安全帽傷重不治
來自新北市49歲的王姓男子今天利用中秋連假，騎黃牌重型機車到花東旅遊，沒想到沿著台11線北返時，在14.1公里處不明原因自撞路燈，由於他戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法保護頭部，導致頭部重傷送醫不治，詳細肇事原因仍待警方調查。
台11線路幅寬，車流量較少，常有駕駛車速過快。警方表示，今上午11時許，王姓男子騎乘黃牌光陽重機，行經壽豐鄉台11線14.1公里北上車道時，不明原因自撞路燈，路過民眾發現有人躺在路邊，趕緊通報警消救援。
不過，因為撞擊力道太強，不但重機車頭全毀，零件散落一地，且王男當時僅戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法承受強烈的撞擊力道，造成頭部重傷，送醫搶救仍傷重不治。
警方表示，王男酒測值仍待驗，現場道路寬又是直線，並非彎道，失控自撞原因還要調查。呼籲駕駛行駛路況不熟道路時，應注意前方路況，勿疲勞或分心駕駛，並依照速限行駛，建議騎機車戴上3／4式安全帽或是全罩式安全帽，並將下扣環繫緊，才能保護頭部以降低意外發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言