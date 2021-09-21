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黃牌重機撞路燈 騎士戴西瓜皮安全帽傷重不治

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

來自新北市49歲的王姓男子今天利用中秋連假，騎黃牌重型機車到花東旅遊，沒想到沿著台11線北返時，在14.1公里處不明原因自撞路燈，由於他戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法保護頭部，導致頭部重傷送醫不治，詳細肇事原因仍待警方調查。

台11線路幅寬，車流量較少，常有駕駛車速過快。警方表示，今上午11時許，王姓男子騎乘黃牌光陽重機，行經壽豐鄉台11線14.1公里北上車道時，不明原因自撞路燈，路過民眾發現有人躺在路邊，趕緊通報警消救援。

不過，因為撞擊力道太強，不但重機車頭全毀，零件散落一地，且王男當時僅戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法承受強烈的撞擊力道，造成頭部重傷，送醫搶救仍傷重不治。

警方表示，王男酒測值仍待驗，現場道路寬又是直線，並非彎道，失控自撞原因還要調查。呼籲駕駛行駛路況不熟道路時，應注意前方路況，勿疲勞或分心駕駛，並依照速限行駛，建議騎機車戴上3／4式安全帽或是全罩式安全帽，並將下扣環繫緊，才能保護頭部以降低意外發生。

王姓男子今天騎黃牌重型機車，在台11線14.1公里處不明原因自撞路燈，由於他戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法保護頭部，導致頭部重傷送醫不治。圖／民眾提供
王姓男子今天騎黃牌重型機車，在台11線14.1公里處不明原因自撞路燈，由於他戴俗稱西瓜皮的半頂安全帽，無法保護頭部，導致頭部重傷送醫不治。圖／民眾提供
王男今天在台11線14.1公里處自撞路燈，頭部重傷送醫不治。圖／民眾提供
王男今天在台11線14.1公里處自撞路燈，頭部重傷送醫不治。圖／民眾提供

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