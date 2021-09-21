與家人生氣不回家 失智老翁呆坐在外險中暑昏倒

84歲的顏姓老翁，日前呆坐在東區七中路的228公園許久，路過民眾擔憂他會中暑，便通報員警到場關心，但顏男僅回答「跟家人吵架」，之後便不再開口回應，在透過員警的耐心勸導之後，老翁才願意拿出證件，讓警方送他回家。

16日上午9時許，通報民眾表示，自己每天早上都會在到公園運動，附近的長輩大部分都認識，突然發現陌生臉孔的老翁呆坐在公園內，到運動結束之後仍然待在原處沒有離開，擔心他會因天氣熱而中暑昏倒，便通報警方前去關心。

台中市第三警分局立德派出所巡佐陳俊清、員警張譯升，在接獲疑似迷失老人的通報後，便前往現場關心，一開始老翁只回答「跟家人吵架」，之後便不再開口回應任何問題，警方不斷耐心勸說之下，他才卸下心防，從口袋拿出證件，讓警方送他返家。

家屬表示，顏姓老翁平時脾氣較倔強，也有些失智情形，常因為一些摩擦，自己一人窩在房間內生悶氣，沒想到這次竟然離家跑到公園，還正在擔心他不記得回家的路，幸好有民眾通報警方，老翁才能平安到家。