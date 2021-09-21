聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／前晚隔鄰失火今天又「跳燒」2戶嘉市火警原因待查
嘉義市和平路108號民宅今天下午1時許不明原因發生火警，濃煙從該住宅頂樓不斷竄出，附近住戶都逃出避難，市消防隊上場救火同時，發現隔鄰116號2樓也失火，所幸住戶都已撤離、無人受困受傷，火勢2點24分撲滅，因起火住宅隔鄰前晚才發生火警，附近住戶議論紛紛，起火原因仍待警消調查。
二大隊長蘇莫捷表示，今天下午獲報到達現場時，先進入和平路108號的頂樓救火，該戶頂樓堆積許多雜物，消防員才剛滅火，發現隔了2戶116號二樓也冒出濃煙，因為該二樓內都是木造建築裝潢，濃煙竄高瀰漫週邊街道，約2點11分火勢控制，因為有2個起火點，起火原因仍需調查。
附近住戶表示，108號轉角住宅前天晚上才發生火警，當時民眾都懷疑是電線走火， 相互提醒要注意老舊的電線，沒想到今天隔鄰又燒了起來，而且跳燒了2戶，接連兩次在煙霧中逃出，實在太可怕了。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言