影／前晚隔鄰失火今天又「跳燒」2戶嘉市火警原因待查

嘉義市和平路108號民宅今天下午1時許不明原因發生火警，濃煙從該住宅頂樓不斷竄出，附近住戶都逃出避難，市消防隊上場救火同時，發現隔鄰116號2樓也失火，所幸住戶都已撤離、無人受困受傷，火勢2點24分撲滅，因起火住宅隔鄰前晚才發生火警，附近住戶議論紛紛，起火原因仍待警消調查。

二大隊長蘇莫捷表示，今天下午獲報到達現場時，先進入和平路108號的頂樓救火，該戶頂樓堆積許多雜物，消防員才剛滅火，發現隔了2戶116號二樓也冒出濃煙，因為該二樓內都是木造建築裝潢，濃煙竄高瀰漫週邊街道，約2點11分火勢控制，因為有2個起火點，起火原因仍需調查。