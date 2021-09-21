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影／前晚隔鄰失火今天又「跳燒」2戶嘉市火警原因待查

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市和平路108號民宅今天下午1時許不明原因發生火警，濃煙從該住宅頂樓不斷竄出，附近住戶都逃出避難，市消防隊上場救火同時，發現隔鄰116號2樓也失火，所幸住戶都已撤離、無人受困受傷，火勢2點24分撲滅，因起火住宅隔鄰前晚才發生火警，附近住戶議論紛紛，起火原因仍待警消調查。

二大隊長蘇莫捷表示，今天下午獲報到達現場時，先進入和平路108號的頂樓救火，該戶頂樓堆積許多雜物，消防員才剛滅火，發現隔了2戶116號二樓也冒出濃煙，因為該二樓內都是木造建築裝潢，濃煙竄高瀰漫週邊街道，約2點11分火勢控制，因為有2個起火點，起火原因仍需調查。

附近住戶表示，108號轉角住宅前天晚上才發生火警，當時民眾都懷疑是電線走火， 相互提醒要注意老舊的電線，沒想到今天隔鄰又燒了起來，而且跳燒了2戶，接連兩次在煙霧中逃出，實在太可怕了。

嘉市和平路116號是另一個起火點。記者卜敏正／攝影
嘉市和平路116號是另一個起火點。記者卜敏正／攝影
嘉市和平路火警造成民族路煙霧瀰漫。記者卜敏正／攝影
嘉市和平路火警造成民族路煙霧瀰漫。記者卜敏正／攝影
嘉市和平路口火警濃煙竄高、瀰漫周邊街道。記者卜敏正／攝影
嘉市和平路口火警濃煙竄高、瀰漫周邊街道。記者卜敏正／攝影
嘉市和平路火警造成民族路煙霧瀰漫。記者卜敏正／翻攝
嘉市和平路火警造成民族路煙霧瀰漫。記者卜敏正／翻攝
嘉義市民族路和和平路口住宅前晚才發生火警，沒想到今天下午隔鄰再度失火、跳燒2戶。記者卜敏正／攝影
嘉義市民族路和和平路口住宅前晚才發生火警，沒想到今天下午隔鄰再度失火、跳燒2戶。記者卜敏正／攝影

消防員 嘉義

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