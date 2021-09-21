聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／婦合歡山坐護欄摔邊坡險墜崖 他違停狂奔救人
中秋連假，合歡山湧進大批遊客，有名婦人途中疑想坐在道路護欄上休息，手卻沒扶好，整個人倒栽摔出護欄，險滑落邊坡懸崖，一旁女兒嚇得跨欄急救，一名熱心駕駛路過發現，顧不得違停也衝下車幫忙，還好順利救到人，結束這場虛驚。
何姓網友在臉書社群「爆料公社」指出，有名婦人在合歡山不慎跌落邊坡，女兒奮不顧身跨越護欄，跳下邊坡救媽媽，路過駕駛發現也急忙停車伸手救援，最後婦人成功脫困，母女倆頻向熱心駕駛致謝，過程也被路過駕駛的行車記錄器拍下。
路過的高姓駕駛表示，該名老婦人和女兒沿台14甲線步行，途中可能累了，扶著護欄想坐著休息，但手很像沒放好滑掉，倒栽摔落邊坡，她女兒急忙跨過護欄要拉她起來，他也趕緊停車幫忙，跑到欄杆旁跨欄拉住，就怕太遲會來不及救人。
而老婦人跌落邊坡，女兒、熱心駕駛急跨欄援救的影片被PO網後，網友紛紛大讚駕駛是「好心人」，並表示「好險有遇到你幫忙」、「好心會有好報」、「臨危相助，感佩不已」；但也有人擔心，駕駛可能被檢舉違停，甚至表明願幫忙繳罰單。
對此，花蓮新城警分局表示，昨為接獲該起報案，經查案發地點應在台14甲線33.6到33.7公里處，也就是石門山附近，倘若真有民眾檢舉違停，仍會依檢舉狀況進行舉發，但若能提出救人等相關證明是特殊狀況，會再視狀況進行評估不舉發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言