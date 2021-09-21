影／婦合歡山坐護欄摔邊坡險墜崖 他違停狂奔救人

中秋連假，合歡山湧進大批遊客，有名婦人途中疑想坐在道路護欄上休息，手卻沒扶好，整個人倒栽摔出護欄，險滑落邊坡懸崖，一旁女兒嚇得跨欄急救，一名熱心駕駛路過發現，顧不得違停也衝下車幫忙，還好順利救到人，結束這場虛驚。

何姓網友在臉書社群「爆料公社」指出，有名婦人在合歡山不慎跌落邊坡，女兒奮不顧身跨越護欄，跳下邊坡救媽媽，路過駕駛發現也急忙停車伸手救援，最後婦人成功脫困，母女倆頻向熱心駕駛致謝，過程也被路過駕駛的行車記錄器拍下。

路過的高姓駕駛表示，該名老婦人和女兒沿台14甲線步行，途中可能累了，扶著護欄想坐著休息，但手很像沒放好滑掉，倒栽摔落邊坡，她女兒急忙跨過護欄要拉她起來，他也趕緊停車幫忙，跑到欄杆旁跨欄拉住，就怕太遲會來不及救人。

而老婦人跌落邊坡，女兒、熱心駕駛急跨欄援救的影片被PO網後，網友紛紛大讚駕駛是「好心人」，並表示「好險有遇到你幫忙」、「好心會有好報」、「臨危相助，感佩不已」；但也有人擔心，駕駛可能被檢舉違停，甚至表明願幫忙繳罰單。