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影／婦合歡山坐護欄摔邊坡險墜崖 他違停狂奔救人

聯合報 / 記者賴香珊王思慧／南投即時報導

中秋連假，合歡山湧進大批遊客，有名婦人途中疑想坐在道路護欄上休息，手卻沒扶好，整個人倒栽摔出護欄，險滑落邊坡懸崖，一旁女兒嚇得跨欄急救，一名熱心駕駛路過發現，顧不得違停也衝下車幫忙，還好順利救到人，結束這場虛驚。

何姓網友在臉書社群「爆料公社」指出，有名婦人在合歡山不慎跌落邊坡，女兒奮不顧身跨越護欄，跳下邊坡救媽媽，路過駕駛發現也急忙停車伸手救援，最後婦人成功脫困，母女倆頻向熱心駕駛致謝，過程也被路過駕駛的行車記錄器拍下。

路過的高姓駕駛表示，該名老婦人和女兒沿台14甲線步行，途中可能累了，扶著護欄想坐著休息，但手很像沒放好滑掉，倒栽摔落邊坡，她女兒急忙跨過護欄要拉她起來，他也趕緊停車幫忙，跑到欄杆旁跨欄拉住，就怕太遲會來不及救人。

而老婦人跌落邊坡，女兒、熱心駕駛急跨欄援救的影片被PO網後，網友紛紛大讚駕駛是「好心人」，並表示「好險有遇到你幫忙」、「好心會有好報」、「臨危相助，感佩不已」；但也有人擔心，駕駛可能被檢舉違停，甚至表明願幫忙繳罰單。

對此，花蓮新城警分局表示，昨為接獲該起報案，經查案發地點應在台14甲線33.6到33.7公里處，也就是石門山附近，倘若真有民眾檢舉違停，仍會依檢舉狀況進行舉發，但若能提出救人等相關證明是特殊狀況，會再視狀況進行評估不舉發。

婦人跌落邊坡後，女兒奮不顧身跨越護欄，跳下邊坡要救媽媽。圖／擷取自臉書社群「爆料公社」
婦人跌落邊坡後，女兒奮不顧身跨越護欄，跳下邊坡要救媽媽。圖／擷取自臉書社群「爆料公社」
摔落邊坡的婦人成功脫困後，母女倆頻向熱心駕駛致謝。圖／擷取自臉書社群「爆料公社」
摔落邊坡的婦人成功脫困後，母女倆頻向熱心駕駛致謝。圖／擷取自臉書社群「爆料公社」
一名婦人與女兒到合歡山疑要靠坐護欄，卻不小心跌落邊坡。圖／擷取自臉書社群「爆料公社」
一名婦人與女兒到合歡山疑要靠坐護欄，卻不小心跌落邊坡。圖／擷取自臉書社群「爆料公社」

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