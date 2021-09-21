北市一車行清晨疑遭槍擊 警鎖定犯嫌追緝
台北市士林區某社區巡守人員近日發現承德路一間車行鐵門疑有彈孔痕跡，警方獲報到場勘查、封鎖採證，初判犯嫌警告店家意味濃厚，幸未釀傷亡，已鎖定對象追緝中。
台北市警察局士林分局今天召開記者會，偵查隊長吳坤安表示，17日接獲民眾報案，指轄內承德路上一間車行疑發生槍擊案件，立即派員到場勘查，並封鎖現場進行採證。
據調查了解，此案為某社區巡守人員發現車行鐵門疑有彈孔痕跡，隨即向警力報案，經採證發現案發現場鐵門有多處彈孔，但無人傷亡，且案發時間為當天清晨5時許，研判犯嫌動機應為警告店家或報復。
為防止治安事件再發生，士林分局立即組成專案小組偵辦，並進行現場查訪和調閱監視器影像，經清查相關人身分及通知相關人員到案說明，已鎖定犯嫌並積極追緝中。
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