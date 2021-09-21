高雄男為撿10塊錢攀女兒牆 腿軟困5樓遮雨棚

高雄鼓山區40多歲的尹姓男子為了撿10塊錢硬幣，攀過住家5樓女兒牆，沒想到撿到錢後卻因腿軟，翻不過女兒牆回到住處，整個人受困在牆外的遮雨棚上，家人、警察擔心尹男體力不支，用手拉住尹男等候消防人員到達，高雄市消防局獲報後，出動雲梯車順利將尹男救下，結束這場虛驚。

尹男家住鼓山區中華一路上，今上午10時21分許，警消接獲民眾疑似尋求輕生的訊息，到場後發現尹男趴在女兒牆上，經過詢問原來是為了撿10元硬幣，才翻過牆邊，最後因腿軟受困在遮雨棚上。