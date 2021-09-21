街友喝醉想不開喝農藥 痛苦求助路人報警送醫

台中市張姓街友昨早在南屯區文昌街附近公園，喝醉酒想不開，喝農藥意圖尋短，但喝了一口之後，因藥效發作，十分痛苦，向附近民眾求助報警，經緊急送醫後無大礙，據查，張姓街友曾涉案遭檢方通緝，但張因為第四警分局南屯所警員時常關懷他，還曾自己到派出所報到，要求警方「移送法辦」，也讓派出所印象深刻。

據查，張姓男子（50歲）昨天上午9時許，酒後在南屯區文昌街公園想不開，喝農藥年年春意圖尋短，但喝了一口之後，因為身體非常不舒服，向附近民眾求救「我喝農藥，幫我報案」，警、消獲報到場時，張仍意識清楚，被送往林新醫院治療後已無大礙。

張姓男子被轄區派出所警員認出，張是轄內街友，疫情期間，時常在南屯區萬和宮附近出沒，與其他街友一起喝酒，不過新冠肺炎疫情期間，廟方因為防疫規定，要求張不能在廟前聚集，以免造成防疫破口，張才沒有出現在萬和宮一帶。

據了解，張姓街友在南屯區遊蕩時，都由第四警分局南屯所的警員前往關懷，而張當時涉案遭通緝，還曾經自己到南屯所「報到」，要求警方將他移送，有通緝犯自投羅網，讓警方訝異，好奇詢問，當時張直說，「因為南屯所的警員最關心我，與其讓其他的警察抓，不如讓南屯所抓」，因此讓南屯所印象深刻，不過張的個性還算開朗，此次會做出尋短行為，也讓警方錯愕。

台中市第四警分局呼籲，珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。 若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。