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揮舞鐮刀大鬧新莊IKEA 最後走向捷運站又帶刀搭公車
捷運新莊線頭前庄站外，4日下午出現1名精神恍惚男子，手持鐮刀沿途割破路旁機車椅墊，搭乘公車逃離。警方獲報迅速啟動線上警網趕抵，穿梭車陣中找尋公車，最後攔車逮捕33歲邱姓男子。
原來邱男聲稱與IKEA新莊店有薪資糾紛，離職後仍多次返回要錢，但IKEA主張雙方早已結清薪資沒有任何欠款，指控邱男仍屢次藉故騷擾。
4日下午4時許，他再次跑到IKEA新莊店B2辦公室大鬧，掏出鐮刀揮舞恐嚇，並砸毀玻璃桌，離去前在停車場猛踹車輛引擎蓋、折斷後視鏡，IKEA員工見狀連忙報警。
後來他走向捷運站，用鐮刀割破3輛機車的坐墊，又走進電動機車Gogoro展示門市，向店員伸手說要借15元，顧客及員工見他手持鐮刀，全都嚇壞了。邱男沒有借到錢，走出店外踹倒2根紅龍柱，大聲咆哮之後走到對街搭乘公車離去。
警方獲報趕抵IKEA時，邱男已經離去，員警探知他手持鐮刀乘坐公車，連忙開啟巡邏車警笛追去，後來在新莊區公所附近將公車攔下，逮捕邱男，從他隨身包包內起獲鐮刀，帶回偵詢之後依恐嚇、毀損等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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