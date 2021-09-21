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著防寒衣男陳屍貢寮海岸 近日無潛客失蹤報案 身分待查
新北市貢寮區台2線指標104公里、小香蘭台亞加油站附近海岸，今天中午有人發現男子穿著防寒衣倒在岩石上。消防人員獲報前往救援，發現男子死亡多日。瑞芳警分局接手偵辦，採集死者檢體比對身分，並報請檢察官相驗查明死因。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點36分接獲報案指出，在台2線104公里處的海岸岩石區，看到有名穿著防寒的人倒地，疑似溺水待援。消防人員趕到現場找到後，發現他已經死亡，轉報警方及岸巡人員處理。
據了解，死者年約3、40歲，從屍體狀況研判已死亡數日。因為身穿防寒衣，應是潛水時發生意外，再被海浪打上岸，導致防寒衣破損。警方清查東北角近期並無接獲通報潛水客失蹤案件，可能是獨潛出意外。
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