著防寒衣男陳屍貢寮海岸 近日無潛客失蹤報案 身分待查

新北市貢寮區台2線指標104公里、小香蘭台亞加油站附近海岸，今天中午有人發現男子穿著防寒衣倒在岩石上。消防人員獲報前往救援，發現男子死亡多日。瑞芳警分局接手偵辦，採集死者檢體比對身分，並報請檢察官相驗查明死因。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點36分接獲報案指出，在台2線104公里處的海岸岩石區，看到有名穿著防寒的人倒地，疑似溺水待援。消防人員趕到現場找到後，發現他已經死亡，轉報警方及岸巡人員處理。