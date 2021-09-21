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百萬名車男偷保麗龍箱全都錄 魚販怒留言：再偷爛雞雞

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市黃昏市場的一處魚攤清晨沒做生意，被一名開著LEXUS百萬名車男子偷走攤架的保麗龍空箱，行竊過程全被監視器錄下。店家氣得貼臉書大罵，今天在沒被偷走的保麗龍箱警告留言「再偷爛雞雞」。警方表示，店家如果報案偵辦，該男子行為將觸犯竊盜罪。

位於宜蘭市舊城北路的黃昏市場，販售多種新鮮雞鴨魚肉及蔬果，是很多上班族每天回家前採買晚餐食物的好地方，店家大約在下午3、4點開張營業備貨，晚上收攤。

這家魚販當天做完生意後，把裝盛魚貨的大小保麗龍空箱放攤架上，未料隔天卻發現短少。業者調出附近的2台監視器觀看，發現被一名開著LEXUS百萬名車的中年男子拿走。

業者氣到把錄到的監視器畫面貼在臉書社群，清楚可見當時沒做生意，這名男子從西方往東的方向行駛，車子已開過攤商門口，車子突然停止，男子下車快步走向車右後方魚攤架，拿起保麗龍箱的水倒掉後就帶走，再快步把這只保麗龍箱放車後行李箱，整個過程錄得相當清楚。

業者氣不過在剩的保麗龍箱寫下：「開LEXUS的男子，再偷爛雞雞」，警告意味濃厚。不少網友在臉書上留言，「開這麼好的百萬名車，還偷保麗龍箱」，「自己不會去買吼」，「以為神不知鬼不覺」，「沒戴口罩」，「可以向警方報案」 。

宜蘭警分局表示，該不明男子拿走騎樓攤架的保麗龍箱，已經觸犯刑法竊盜罪，攤家可以報案偵辦，警方同時也建議攤家把貴重物品妥善收拾存放，以免被偷走。

百萬名車男偷走魚販攤架上的保麗龍箱，整個過程全被錄下。圖／截自宜蘭知識+
百萬名車男偷走魚販攤架上的保麗龍箱，整個過程全被錄下。圖／截自宜蘭知識+
魚販業者氣不過，在沒被偷的保麗龍箱寫下「開LEXUS的男子，再偷爛雞雞」。記者戴永華／攝影
魚販業者氣不過，在沒被偷的保麗龍箱寫下「開LEXUS的男子，再偷爛雞雞」。記者戴永華／攝影
魚販做完生意後把保麗龍空箱放攤架上，隔天卻發現短少，業者調閱監視器發現是被一名中年男子拿走。記者戴永華／攝影
魚販做完生意後把保麗龍空箱放攤架上，隔天卻發現短少，業者調閱監視器發現是被一名中年男子拿走。記者戴永華／攝影
開LEXUS百萬名車男子偷走魚販攤架上的保麗龍箱，放在自己的後行李箱，整個過程全被錄下。圖／截自宜蘭知識+
開LEXUS百萬名車男子偷走魚販攤架上的保麗龍箱，放在自己的後行李箱，整個過程全被錄下。圖／截自宜蘭知識+
魚販業者氣不過，在沒被偷的保麗龍箱寫下「開LEXUS的男子，再偷爛雞雞」。記者戴永華／攝影
魚販業者氣不過，在沒被偷的保麗龍箱寫下「開LEXUS的男子，再偷爛雞雞」。記者戴永華／攝影

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