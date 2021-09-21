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金門女遭「網公」詐騙 好在熱心超商與城警成功攔阻

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

拜網路發達之賜，時下不少人沈迷「虛情假意」的網戀，網路上互喊「老公」、「老婆」，甚至不時傳出遭詐諞錢財。一名董姓女子因網路交友遭詐騙購買點數卡，好在熱心的超商店員與警方成功攔阻，才讓被害人不致遭詐騙越限越深。

金城分局今天表示，金城鎮金山路全家超商日前成功攔阻一名董姓女子險遭詐買點數，警方透露，董姓女子在購買點數卡時因神色慌張，店長察覺有異，透過熱心的關懷提問得知購買原因是網路交友，店長立即向董姓女子勸說這是常見的詐騙手法。

但「愛到卡慘死」的董姓女子還是執意購買，所幸店長一面拖延購買程序，一面請同事與金城派出所聯繫，警方迅速派員到場協助，在警方再三勸導說明這類詐騙手法後，董姓女子才同意回到派出所了解相關資訊，溝通過程中董姓女子仍不斷接到「網公」以親密語言催促，但警方透過相關系統均查無此人資料，幾經勸說董姓女子終於打消購買點數的想法，成功防阻遭受詐騙。

金城分局新任分局長林英煌表示，雖然詐騙金額僅新台幣1000元，但警方成功出擊，有效防止被害人繼續遭到「網公」詐騙，擴大財產損失。他也提醒，網路詐騙「假交友」案件中被害人常被要求要至便利商店購買點數，作為見面前的安全保證金，待被害人將儲值帳號密碼回傳後隨即失去聯繫，詐騙集團又可將點數轉手販賣得利，希望店員若有發現購買民眾有神情慌張、保持手機通話、金額及次數異常等徵候，希望能給予多一點關懷提問，往往有相當高的成功率能攔阻被害人受騙上當。

林英煌也非常感謝協助攔阻的熱心超商，並製發感謝狀頒予攔阻有功的超商店長，也希望未來能繼續與警方共同執行反詐騙攔阻工作。

金城分局分局長林英煌（右）非常感謝協助攔阻的熱心超商，並製發感謝狀頒予攔阻有功的超商店長，希望他們未來能繼續與警方共同執行反詐騙攔阻工作。圖／警方提供
金城分局分局長林英煌（右）非常感謝協助攔阻的熱心超商，並製發感謝狀頒予攔阻有功的超商店長，希望他們未來能繼續與警方共同執行反詐騙攔阻工作。圖／警方提供
董姓女子在購買點數卡時因神色慌張，店長察覺有異立即請警方到場協助勸說處理。圖／警方提供
董姓女子在購買點數卡時因神色慌張，店長察覺有異立即請警方到場協助勸說處理。圖／警方提供

詐騙集團 超商

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