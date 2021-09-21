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台南民宅發生火災 女子關門躲房間內避難

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「小姐，不要慌，妳把房間的門關上，等待消防人員來救妳」台南市中西區武聖路69巷內民宅，今天中午發生火災，1樓冒出熊熊火舌和濃煙，34歲女性打電話向119求救，消防局值勤人員告訴她躲在房間避難，消防人員到場出水滅火，火勢在30分鐘後控制，她及時獲救。

台南市消防局救災救護中心，今天中午11點43分接獲報案，中西區武聖路69巷71弄內民宅發生火災，1樓冒出火舌與濃煙，台南市消防局馬上出動永華、和緯、安平、中正等消防分隊各式消防車前往搶救，到火場發現火勢很大，有延燒2間民宅之虞，消防人員馬上接駁水帶射水搶救。

由於有人受困2樓，119勤務中心一直持續與受困者電話聯繫，安撫其情緒，並請其關門遠離起火處所，至2樓後側房間待救。搜救小組入室搶救受困2樓待救民眾，消防人員一方面救火，一方面冒險進入火場屋內搜救，中午12點12分將受困人員救出，34歲女子意識清楚。消防局指出，關門避難遠離起火處所等待救援，也是火場避難逃生的一種方式。

火勢在消防人員正全力搶救下，火勢於中午12時10分撲滅，初步研判是1樓車庫起火，詳細起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市中西區武聖路69巷內民宅發生火災，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區武聖路69巷內民宅發生火災，消防人員出水滅火。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區武聖路69巷內民宅，今天中午發生火災，1樓冒出熊熊火舌和濃煙。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區武聖路69巷內民宅，今天中午發生火災，1樓冒出熊熊火舌和濃煙。記者黃宣翰／翻攝

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