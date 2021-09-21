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金門8旬翁走失 軍警動員平安找到人

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

年逾8旬、患有輕微失智蔡姓老翁在昨天上午10時45分許，從家中獨自外出後，就音訊全無，家人遍尋不獲，心急如焚到金沙分駐所請求協助，分局立刻調閱各處民宅監視器，縮小搜索範圍，在警力與軍方、民力等搜救下，終在9小時後在金龜山下魚塭一帶，找到遭樹枝卡住的蔡姓老翁，讓老翁得以跟家人團圓。

金湖分局表示，家住田墩的蔡姓老翁昨天一早走失，家人雖然很快察覺，但遍尋不著他的人影，只能向警方求助，警勤區警員蔡豊國得知老翁年邁且行動稍有不便，秉持同理心安撫家屬並詢明老翁穿著、特徵，一面通知線上、備勤警力先就可能路線搜尋，一面開案受理、通報擴大協尋。

金湖分局獲報，立即調度金湖派出所、警備隊、偵查隊及內勤值日警力趕赴支援，分局長林炎巨至現場指揮、聯繫友軍、民力共同投入、分區展開搜救行動。

林炎巨說，他們藉由蔡員對勤區的熟悉，快速調閱各處民宅監視器，逐步縮小搜救範圍至金龜山北麓、西園魚塭一帶，但直到夜幕低垂仍未發現老翁行蹤。搜救人員仍不願放棄黃金救援時間，持續摸黑搜尋，終在晚上7時5分許由警備隊警員林瑞章傳來尋獲消息。

林瑞章說，他曾於109年9月參與搜尋金沙鎮東衍村走失黃姓老翁，有感於老年人往山區、竹林走失機率較大，直覺就往附近樹林區多探索，恰巧又在接近漁塭盡頭彎處，細心地發現兩支木麻黃細枝被往下折，二話不說繼續再往內走約30公尺，忽聽聞細微求救聲，隨即發現因滑落邊坡、遭樹枝卡住之蔡姓老翁，緊急通知送醫救護。

蔡姓老翁的家人也感謝參與救助單位，包括金沙鎮公所鎮長吳有家、縣議員李應文、西園里里長黃志明、金防部弟兄、金沙消防分隊、田墩社區發展協會理事長張偉仲及全體鄉民的協助。

年逾8旬智蔡姓老翁昨日從家中獨自外出後，就音訊全無，警方最後在接近漁塭盡頭彎處，發現遭樹枝卡住之蔡姓老翁，緊急通知送醫救護。圖／警方提供
年逾8旬智蔡姓老翁昨日從家中獨自外出後，就音訊全無，警方最後在接近漁塭盡頭彎處，發現遭樹枝卡住之蔡姓老翁，緊急通知送醫救護。圖／警方提供
經過軍警民大規模搜索，終在晚上平安尋獲蔡姓老翁，並趕緊將老人家送醫。圖／警方提供
經過軍警民大規模搜索，終在晚上平安尋獲蔡姓老翁，並趕緊將老人家送醫。圖／警方提供
金門警方與民力軍方漏夜搜尋走失的8旬老翁，最終將人平安尋獲。圖／警方提供
金門警方與民力軍方漏夜搜尋走失的8旬老翁，最終將人平安尋獲。圖／警方提供

監視器 老年人

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