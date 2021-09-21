通緝犯王浩羽背5案 又誆「iPhone舊機換新機」這次栽了

27歲男子王浩羽因涉5起詐欺案遭通緝，日前又在網路上誆騙被害人，稱民眾能以舊手機及便宜差價購買iPhone新機，若提供金融帳戶或協助提領款項另有優惠，不知情民眾上當受騙後，王男隨即失聯；台北市警方獲報後近日循線追查，在一間旅館內查獲王男，查扣作案用手機及毒品咖啡包16包，詢後依法解送歸案並續行偵辦。

萬華分局警方8月13日接獲民眾報案求助，指稱上網以4310元及2支舊iPhone手機向王浩羽購買1支iPhone新機，王提議若提供金融帳戶並協助提領款項，將另享折扣，被害人遂將家人帳戶提供王浩羽，並依指示為其提領2筆款項共2萬2000元，未料交付王浩羽後，立刻就失聯找不到人。

警方調查，王浩羽因涉5件詐欺案，被台北地檢署、新北地檢署、新北地院通緝在案，在北部四處逃竄中，平時仍以網路詐騙牟利維生，有許多不知情民眾上當受騙，台北市議員游淑慧日前也在臉書上發文呼籲民眾小心防範，並揭露王浩羽詐騙手法，擅長在民眾交易匯款後封鎖通訊帳戶，讓民眾聯繫無門。

警方經數日追查，鎖定王浩羽行蹤，9月17日中午時分集結警力，在大安區忠孝東路四段一處旅店內執行搜索，強勢破門後，當場查獲熟睡驚醒的王浩羽及其28歲陳姓女友，並查扣作案用手機、毒品咖啡包16包等證物，詢後依法解送歸案並續行歸案。