桃園男駕車疑超速撞上腳踏車 2移工當場喪命

謝姓男子昨天晚上駕休旅車行經桃園市蘆竹區南山路時疑似超速，撞上共乘腳踏車未依規定兩段式左轉的洛姓、阮姓越籍移工，一人飛出卡在路邊車輛底盤，一人橫躺路邊，均失去生命跡象，送醫不治。警詢後謝男被依過失致死罪嫌移送法辦，肇事原因及責任待釐清。

越南籍洛姓移工（20歲）昨天晚上10時許酒後騎腳踏車載阮姓移工（24歲），2人路經過南山路二段時，由於未依規定兩段式左轉，遭對向由謝姓男子（24歲）駕駛的休旅車迎面撞上，2人當場噴飛後著地，嚴重創傷。

救護人員到場時，只見1人橫躺路邊，已無呼吸心跳；另1人受困路邊車輛底下，頭部明顯外傷外，周圍更一片血泊，亦失去呼吸心跳，經送醫仍雙雙宣告不治。

警方調查，謝男事發前由南山路二段由山腳往南崁方向行進，疑似是超速導致閃避不及撞上違規左轉的2名移工，男子現場酒測值為0，詢後依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦。