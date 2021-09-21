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深夜幫勸友人兒返家 卻惹火酒客抓狂揍人

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄49歲涂姓男子兩名孩子秋節沒跟家人團圓，卻在外面與友人飲酒狂歡，涂男憂心成年不久的孩子誤入歧途，今凌晨與鄭姓友人到高雄忠三路某家餐酒館找人，鄭男勸說兩名孩子「不要讓父母擔心」卻遭韓姓、賴姓男子毆打，頭部、身體多處擦挫傷，警方到場時雙方衝突已結束，今早賴男、韓男被傳至分局釐清事件起因，全案朝聚眾鬥毆罪、傷害罪偵辦。

涂男兩名兒子分別剛滿18、19歲，原本企盼一家中秋節團圓同歡，昨深夜兩人卻和好友到外飲酒狂歡，涂男憂心孩子被帶壞，今凌晨請鄭姓友人陪同，到新興區的這家餐酒館將孩子勸回。

鄭男苦勸兩人「不要讓父母親擔心」，卻疑似言語間與在場的韓男、賴男發生誤會，當著面嗆鄭男「現在是要教訓什麼？」雙方一言不和在餐廳發生衝突，鄭男「公親變事主」遭人持酒瓶狂歐，在場友人見狀連忙拉開兩派人馬，衝突仍造成鄭男頭部掛彩，身體也有多處擦挫傷。

新興分局今凌晨1時30分許獲報後，出動快打警力到場，員警到場時雙方已不歡而散，掌握動手的韓嫌、賴嫌行蹤後，今早通知兩人到案，另根據現場監視器，在場也有多名男子助勢，警方正逐一循線追緝中。

涂男親友無奈說，他們根本不認識對方，當時只是希望幫忙勸兩名孩子回家，對方則是剛好來酒館找人，沒想到就發生衝突。警方詢問後，全案依聚眾鬥毆罪、傷害罪偵辦，另針對該餐酒館未設立隔板等缺失，未遵守防疫相關規定，則移請高雄市衛生局裁罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

警方將現場鬧事的多人帶回分局釐清案情。圖／讀者提供
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警方將塗男的兒子（右二）帶回分局釐清案情。圖／讀者提供
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涉嫌動手的韓姓、賴姓男子，今早傳喚至分局釐清案情。圖／讀者提供
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傷害罪 中秋節 衛生局

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