影／雲林男國道遇螃蟹車狂逼車 駕駛心理陰影報警處理

雲林一名男子本月14日晚間從住家出發，行駛在國道1號欲北上到苗栗頭份訪友，當時開在中線車道的他，行經台中路段時，因前方一輛汽車煞車燈突亮起，且車頭一直靠近，為及時因應，男子按了一聲喇叭提醒，沒想到該車消失1分鐘後，卻是男子噩夢的開始，該車一路尾隨、變換車道甚至逼車近30公里，直到男子提前駛離交流道才成功擺脫，他回憶至今開車仍心有餘悸，決定報警處理，該案由國道警第三大隊偵辦中。

男子表示，14日晚間6點50分左右，他駕車行駛在國道1號，當時經過台中路段166公里至167公里處時，碰上事發汽車，當時男子開在中線車道，對方則在右側，對方疑是在做其他事情，煞車燈突然亮起，車頭接近中線車道。

男子當下嚇傻，擔心對方駕駛不慎，若整台車偏過來可能就會發生事故，於是按一聲喇叭示警，對方車輛不見1分鐘，隨即出現變緊追在後、朝男子的車輛逼近。

「人生跑馬燈不知跑了幾回！」男子至今回憶起事發情形仍驚魂未定，他指出，當車輛往前開時，對方車輛又跟上且狂閃大燈，他為了避免引發直接衝突，選擇不理會，沒想到對方見男子沒反應，所幸大燈也不關，過程中仍不斷按喇叭。

男子說，該車窮追不捨、不停變換車道，開在他前方時又蓄意擋住去路，在左右車道時也試圖逼車，他為了要閃避，還一度差點擦撞到護欄，很擔心「會不會死掉」。

男子表示，該車一路從台中逼車到苗栗將近30公里，時間約20分鐘，由於國道車速快，他無法及時擺脫該車，便提前在苗栗交流道駛離國道，不過這一次經驗也讓男子連日開車都出現恐懼感，在親友勸說下，他於18日報警處理。

男子說，不知是否因為疫情，駕駛人悶太久，開車暴躁情形比以前還多，他希望報警處理討回公道。警方獲報後，對該車提告強制及妨害公眾往來安全罪，並將相關影像資料整理後交由國道警第三大隊處理。

國道三隊交通組長張弘杰表示，目前就影片初判，該輛車有可能涉及逼車行為，警方已依車輛車牌展開追查，將聯絡當事人到案說明。