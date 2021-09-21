趁中秋半夜放煙火 躲台南稽查員仍被開3罰單

台南中秋有放煙火的習俗，連假期間深夜炮聲擾人，環保局連續多日深夜值勤稽查，昨晚11時半黃金海岸下起大雨，民眾以為稽查人員會因雨撤除，雨後大放煙火，結果被稽查人員逮個正著，開出3張罰單，累計連假共開出勸導單232件，6張罰單，依噪音管制法規定，可罰3000到3萬元。

環保局昨晚深夜到今天凌晨，加強稽查燃放煙火，在觀夕平台、黃金海岸、林默娘公園，總計開出78張勸導單，另也強力巡查黃金海岸周遭熱區， 今天凌晨在該區共開出3張罰單，今天為連假最後一日，半夜仍將派出稽查人員加強巡查。

環保局表示，依規定晚間10時到隔天凌晨7時不得燃放煙火，昨晚深夜11時30過後，放煙火熱區黃金海岸一帶下起大雨，民眾以為稽查員會因雨撤離，雨後肆無忌憚的大放煙火，環保局當場開單告發，一連開出3張罰單。

環保局指出，其實多數的民眾是自愛的，上星期五(17日)深夜在林默娘公園開單告發後，連假期間林默娘公園一帶的環境就大幅改善，晚間9時55分前煙火四射，稽查人員已準備前往告發，沒想到10時一到，瞬時寧靜下來，後續除了個案經勸導後，均未再燃放，在勸導期間也聽聞民眾互相提醒環保局會開單，煙火小販也在10時許收攤。

環保局局長謝世傑指出，依噪音管制法第8條公告規定，夜間10時起至隔日上午7時不得施放爆竹煙火 ，若遭檢舉噪音查證屬實，可處3000元至3萬元罰鍰，可按次處罰。這次連假目前告發6件（黃金海岸5件、林默娘公園1件），全市總勸導232件 。

環保局表示，開罰的依據大約是10時過後如果燃放高空煙火就直接開罰，如果是仙女棒等，則開勸導單。