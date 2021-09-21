花蓮台9線開車自撞電桿 駕駛不治、20歲懷孕女友受輕傷

花蓮台9線249.4公里處昨晚發生一起自撞死亡車禍，36歲張姓男子開車載懷孕6個月的20歲游姓女友，行經瑞穗鄉馬蘭溝溪橋北上車道時，疑似車速過快，不慎自撞電桿，張男當場沒有呼吸心跳，送醫後搶救不治，而游女幸運只受輕傷，意識清楚，詳細肇事原因尚待警方調查釐清。

花蓮縣消防局富源分隊昨晚10時27分獲報，馬蘭鉤溪橋北上車道發生車禍需要救護，到達現場後，發現現場2名傷患已脫困，男性駕駛呈現無呼吸、無心跳情形，現場有民眾正在實施心肺復甦術（CPR），救護人員立即接手急救，並盡速將傷患送往鳳林榮民醫院，送醫搶救無效死亡，另一名女性乘客有意識、多處擦傷，懷有6個月身孕，經處理傷勢後送往玉里榮民醫院。

根據現場照片，從台東老家返回花蓮市的張男駕駛的黑色自小客車，疑車速過快，高速自撞電桿後嚴重毀損，車頭凹陷，擋風玻璃破裂，整輛車卡在分隔島草皮上，不難想像當時的慘況。