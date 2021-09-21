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醋海生波... 男約情敵露面率眾埋伏痛毆

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市20多歲張姓男子懷疑他的未成年女友，與同姓張的19歲男子互動太過頻繁。今晨他用女友手機發訊息邀對方見面，並找多名友人助陣，見被害人出現就圍毆，再押到樓上民宅「談判」。警方接獲報案前往處理，動手的張男等人在員警到場前逃逸。警方通知消防局被害人送醫，循線查緝張男等人到案說明，釐清案情。

據了解，兩名姓張的男子相互認識，也有交情。20多歲張男發現女友近期與19歲張男走得較近，心生不滿。他事先約好多名男子和少年助陣，並在今天凌晨2點多用女友的手機發訊息給被害人，佯稱約他到深澳坑路一處公寓門外碰面。

張男與多名友人在約定地點附近埋伏，伺機教訓被害人。見他出現，便趨前理論並拳打腳踢，再將他帶上5樓談判。

附近民眾聽到爭吵和打鬥聲報警，警方出動快打警方前往處理。張嫌等人察覺警方動靜，四散逃逸。員警上樓在屋中發現張男受傷，通知消防局派遣救護車將他送醫。

消防人員到場，看到張男頭部有外傷流血，身體多處擦、挫傷，讓他躺下後，以頸部固定器保護頭部，將他送往衛生福利部基隆醫院救治後無大礙。警方已掌握設局的張男等犯嫌身分，循線追緝中。

基隆市深澳坑地區今天凌晨發生疑感情糾紛鬥毆事件，警二分局已掌握多名犯嫌身分查緝中。圖／聯合報系資料照片
基隆市深澳坑地區今天凌晨發生疑感情糾紛鬥毆事件，警二分局已掌握多名犯嫌身分查緝中。圖／聯合報系資料照片
基隆市深澳坑地區今天凌晨發生疑感情糾紛鬥毆事件，1名男子被打傷送醫。圖／聯合報系資料照片
基隆市深澳坑地區今天凌晨發生疑感情糾紛鬥毆事件，1名男子被打傷送醫。圖／聯合報系資料照片

基隆 未成年 救護車

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