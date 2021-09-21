聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投仁愛三叉峰下營地女山友高山症 空勤今救援後送
一名登山客在南投仁愛鄉三叉峰下營地高山症，空勤總隊第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機，飛到山區救援，吊掛後送醫院。
空勤總隊第二大隊第三隊今天早上派NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛趙青松、副駕駛廖志杰、機工長蔡維倡，消防署特搜隊：朱穗豐、黃柏蒼執行救援任務。
第二大隊第三隊今天凌晨3點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣仁愛鄉三叉峰下營地山難搜救任務，64歲胡姓女子登程出現高山症。
今天早上7點5分，直升機起飛後直接定向目標區，完成偵查作業後，配合消防署特搜隊員，以吊掛搭配吊籃方式實施救援作業，7點37分完成吊掛作業，起飛前往竹山消防署訓練中心，落地再將傷患交由救護車轉送竹山秀傳醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言