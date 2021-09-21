南投仁愛三叉峰下營地女山友高山症 空勤今救援後送

一名登山客在南投仁愛鄉三叉峰下營地高山症，空勤總隊第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機，飛到山區救援，吊掛後送醫院。

空勤總隊第二大隊第三隊今天早上派NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛趙青松、副駕駛廖志杰、機工長蔡維倡，消防署特搜隊：朱穗豐、黃柏蒼執行救援任務。

第二大隊第三隊今天凌晨3點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣仁愛鄉三叉峰下營地山難搜救任務，64歲胡姓女子登程出現高山症。