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南投仁愛三叉峰下營地女山友高山症 空勤今救援後送

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

一名登山客在南投仁愛鄉三叉峰下營地高山症空勤總隊第二大隊第三隊今天派黑鷹直升機，飛到山區救援，吊掛後送醫院。

空勤總隊第二大隊第三隊今天早上派NA-705黑鷹直升機，飛行組員正駕駛趙青松、副駕駛廖志杰、機工長蔡維倡，消防署特搜隊：朱穗豐、黃柏蒼執行救援任務。

第二大隊第三隊今天凌晨3點接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行南投縣仁愛鄉三叉峰下營地山難搜救任務，64歲胡姓女子登程出現高山症。

今天早上7點5分，直升機起飛後直接定向目標區，完成偵查作業後，配合消防署特搜隊員，以吊掛搭配吊籃方式實施救援作業，7點37分完成吊掛作業，起飛前往竹山消防署訓練中心，落地再將傷患交由救護車轉送竹山秀傳醫院。

南投仁愛鄉三叉峰下營地胡姓山友高山症，空勤總隊直千機今天起飛救援。圖／空勤總隊提供
南投仁愛鄉三叉峰下營地胡姓山友高山症，空勤總隊直千機今天起飛救援。圖／空勤總隊提供
南投仁愛鄉三叉峰下營地胡姓山友高山症，空勤總隊直千機今天起飛救援。圖／空勤總隊提供
南投仁愛鄉三叉峰下營地胡姓山友高山症，空勤總隊直千機今天起飛救援。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 空勤總隊 高山症

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