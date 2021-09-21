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北市中古車行股東疑欠賭債5百萬 遭人開槍示威鐵門留4彈孔

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市承德路4段1家中古車行，9月17日清晨5時許，遭歹徒惡意開槍，鐵門上留下4個彈孔、現場卻沒發現彈殼，警方獲報後展開調查，但店家老闆在國外員工不清楚該不該報案，初步懷疑是因合夥人積欠債務至少5百萬，才遭人惡意開槍示威。

據悉，9月17日清晨5時許，民眾路過承德路聽聞巨大聲響，驚嚇報案，警方到場後發現鐵門上有彈孔，地上就撿不到彈殼，初步懷疑是空氣槍射擊BB彈示威，但鐵門留下4個彈孔，鑑識人員已採證調查。

被害店家是一家中古車汽車買賣公司，疑有多名合夥人入股投資，其中一人在外疑似在外借錢賭博，至少欠下5百萬元鉅款，甚至逃亡大陸躲藏；店員則聲稱老闆在國外，不知道否該報案。全案是否因債務問題釀成開槍尋仇，警方持續了解偵辦中。

台北市士林警分局。圖／本報資料照片
台北市士林警分局。圖／本報資料照片

中古車 債務

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