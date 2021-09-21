北市中古車行股東疑欠賭債5百萬 遭人開槍示威鐵門留4彈孔

台北市承德路4段1家中古車行，9月17日清晨5時許，遭歹徒惡意開槍，鐵門上留下4個彈孔、現場卻沒發現彈殼，警方獲報後展開調查，但店家老闆在國外員工不清楚該不該報案，初步懷疑是因合夥人積欠債務至少5百萬，才遭人惡意開槍示威。

據悉，9月17日清晨5時許，民眾路過承德路聽聞巨大聲響，驚嚇報案，警方到場後發現鐵門上有彈孔，地上就撿不到彈殼，初步懷疑是空氣槍射擊BB彈示威，但鐵門留下4個彈孔，鑑識人員已採證調查。