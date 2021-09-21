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影/機車直行撞上左轉車 騎士噴上天滾一圈畫面曝光

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市大順二路、建興路今早6時許發生車禍，王姓機車騎士沿大順二路往南直行，行經建興路口時與正要左轉的一輛轎車對撞，王男在半空翻滾一圈落地，頭部受傷、手腳多處骨折，所幸送醫後無生命危險，肇事責任警方測繪後，由交通大隊進一步釐清。

警方調查，事發當時23歲的王男騎乘機車行駛在大順二路上，57歲林姓男子駕駛轎車則從大順二路左轉至建興路，在交會路口時王男連人帶車直接撞向林男車頭後倒地。

根據監視器畫面，王男撞擊後在半空翻滾一圈由背部著地，當場倒地不起，王手腳骨折嚴重，被送往高雄醫院救治，林男酒測值為0，王男則由醫院抽血檢驗，是否轉彎車未禮讓直行車，或是有超速行為，警方已將監視器畫面、現場測繪資料送給交通大隊釐清。

騎機車直行的王姓騎士，撞上左轉的轎車後在半空翻滾一圈倒地。圖/讀者提供
騎機車直行的王姓騎士，撞上左轉的轎車後在半空翻滾一圈倒地。圖/讀者提供
騎機車直行的王姓騎士，撞上左轉的轎車後在半空翻滾一圈倒地。圖/讀者提供
騎機車直行的王姓騎士，撞上左轉的轎車後在半空翻滾一圈倒地。圖/讀者提供
騎機車直行的王姓騎士，撞上左轉的轎車後在半空翻滾一圈倒地。圖/讀者提供
騎機車直行的王姓騎士，撞上左轉的轎車後在半空翻滾一圈倒地。圖/讀者提供

監視器 骨折 機車騎士

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