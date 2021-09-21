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影／不滿女友遭嗆 相約談判打傷人南警法辦
台南市安平區觀夕平台昨天凌晨發生22歲王姓男子不滿女友遭21歲楊姓男子嗆聲，兩人相約談判一言不合大打出手，楊手部及身體多處挫傷。台南市警四分局接獲報案後，陸續帶回王等10人到案，警詢後依傷害及聚眾鬥毆罪嫌法辦。
「有人在觀夕平台打架。」轄區警方接獲110報案稱在觀夕平台疑似有打架糾紛，出動線上快打警力到場，現場並未發現任何狀況，正在擴大搜尋案件同時，接獲奇美醫院轉報有受傷民眾治療中，楊姓民眾自述遭一方人馬毆打，隨即展開調查。
警方漏夜追查，清查出在場車輛多達14輛，經分析比對後釐清涉案車輛計有5輛，隨即兵分多路前往犯嫌居住地通知到案說明，共計10人到案。
據了解，楊姓男被害人與王姓男子女友有口角糾紛，一直怪為何與楊女友通電話，干擾到他們，通話中向王女友嗆聲，王因不滿楊態度，相約觀夕平台談判，邀約友人前往助陣，雙方一言不合，楊隨即遭毆打成傷，混亂中犯嫌趁隙逃逸，楊由友人送醫後，初步傷勢診斷為左、右手臂及身體多處擦挫傷。
員警偵辦時逐一通知當時在場車輛車主到案說明，利用鏡頭影像及其他相關資料交叉比對，釐清案情與排除涉案犯嫌後，王到案後，透露出因女友而逞兇，導致傷害衝突擴大，深感抱歉。
分局長甘炎民說，對於轄內聚眾鬥毆案件，警方絕對嚴辦到底，對於此類多數犯嫌皆是義氣相挺，連事件的緣由都不知便前往助陣，到頭來就是全部進入警局，也呼籲大家中秋佳節應多陪伴家人，落實防疫政策，勿出外糾眾惹事。
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