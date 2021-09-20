喬裝登山客勘查地形 三度深夜爬電線桿剪電纜線變賣

3名年輕外籍男女今天下午到新北市金山區神秘海岸游泳，其中1男1女上岸後，發現烏克蘭男子遲未上岸，眺望海面也看不到人報案。救難單位海空聯合搜救，直升機發現他在燭台嶼南方約0.5海浬處海面漂流，放煙定位，再由海巡人員駕船找到他，救上船後載回磺港漁船，經檢視未受傷，拒絕送醫。

2021-09-20 18:15