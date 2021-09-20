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喬裝登山客勘查地形 三度深夜爬電線桿剪電纜線變賣
48歲陳姓男子，涉嫌在今年7月至8月間，喬裝登山客勘查地形，深夜爬上電線桿剪斷電纜線，先藏在草叢，數天後再騎車分批載運變賣。北投警分局分析比對監視畫面，鎖定陳嫌出現在3處失竊電纜周邊道路，循線逮人到案，依照竊盜罪嫌移送偵辦。
警方指出，北投區中山路、東華街一處工地、兒童新樂園一側工地，3處地點均遭小偷剪斷偷走電纜線，警方擴大調閱監視器、分析犯罪手法，發現陳男出現在3處，鎖定涉有重嫌，循線逮他到案。
警方表示，陳嫌騎機車到場，先喬裝運動登山客勘查地形，等到深夜爬上電桿，拿出工具剪斷電纜線，竊得後將贓物藏在草叢，數天後再赴現場，分批帶走電纜線變賣，全案依照加重竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。
北投分局呼籲，民眾及資源回收業者，千萬不要收購來源不明的電纜銅線，徜若查獲將依法嚴辦。
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