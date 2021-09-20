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台24線三地門、霧台彎道多速限30 連假開140張超速罰單

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

中秋連假民眾出遊踏青，屏東縣三地門鄉、霧台鄉是遊客避暑的景點，貫通三地門鄉、霧台鄉的台24線因為彎道多，成為重型機車族愛好的壓車路線之一，連假期間山區觀光遊憩區出現人潮，警方交通疏導外，針對違規加強取締，台24線速限30公里，警方在連假期間開出140張超速罰單

霧台鄉台24線34到37公里處往神山部落方向，山路蜿蜒，又有多處轉彎，轉彎處腹地不寬，經常有機車族轉彎不及撞到護欄，又稱「同學彎」，嚴重者恐飛越護欄外掉落邊坡甚至懸崖。公路總局第三區養護工程處終於在今年4月在易發生交通事故路段36.4公里等多處設置「回復式導桿」設施，減少重型機車壓車情況。

為防止往返台24線的重型機車造成當地居民的交通安全，里港警分局在中秋連假，針對霧台鄉（谷川大橋、神山社區）、三地門鄉（山川琉璃吊橋）等觀光遊憩區，編排警力加強交通疏導及針對違規加強取締。

里港分局於指出，連假期間在台24線防制超速、壓車、改裝車輛及危險駕駛，取締140件超速違規，警方也不定期協同屏東監理站及環保局，共同執行超速、改裝等監環警聯合稽查路檢勤務，今年迄今共計取締超速741件，變更車體32件，合計773件，持續加強該路段交通疏導，維持行車順暢。

警方提醒，台24線29公里至31公里路段道路改善工程（霧台路段），已聯絡施工單位連假期間停工並做好交維措施，派員現場交通疏導管制。

警方提醒，台24線因道路蜿蜒，速限僅30公里，強力執法僅為一種手段，保障用路人的行車安全。也請入山遊客戴口罩，遵守防疫規定。

連假期間屏東縣三地門鄉、霧台鄉觀光遊憩區出現人潮，警方交通疏導外，針對違規加強取締，台24線速限30公里，警方在連假期間開出140張超速罰單。圖／警方提供
連假期間屏東縣三地門鄉、霧台鄉觀光遊憩區出現人潮，警方交通疏導外，針對違規加強取締，台24線速限30公里，警方在連假期間開出140張超速罰單。圖／警方提供
連假期間屏東縣三地門鄉、霧台鄉觀光遊憩區出現人潮，警方交通疏導外，針對違規加強取締，台24線速限30公里，警方在連假期間開出140張超速罰單。圖／警方提供
連假期間屏東縣三地門鄉、霧台鄉觀光遊憩區出現人潮，警方交通疏導外，針對違規加強取締，台24線速限30公里，警方在連假期間開出140張超速罰單。圖／警方提供
連假期間屏東縣三地門鄉、霧台鄉觀光遊憩區出現人潮，進入霧台鄉前要在三德檢查哨登記。圖／警方提供
連假期間屏東縣三地門鄉、霧台鄉觀光遊憩區出現人潮，進入霧台鄉前要在三德檢查哨登記。圖／警方提供

連假 罰單 屏東縣

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