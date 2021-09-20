中秋前憾事 彰化16歲少年落海搶救中

彰化縣4位民眾今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防邊遊玩，其中1名16歲黃姓少年落水被水流沖走，同伴趕緊通報消防隊搶救，今天下午在彰化縣消防局及海巡人員大動員搜尋，直到天黑仍不見黃姓少年蹤影，明天將繼續搜尋。

彰化消防局第3大隊大隊長施順仁表示，今天下午2點多接獲通報有人落水，消防隊即出動救生艇從興建中的漁港下水沿堤防邊搜尋，另出動空拍機於落水點周遭來回搜尋，共出動消防、海巡、空中勤務總隊等約50人，在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。

1名家屬也搭上海上平台接駁船跟著在海上搜索，由於正值中秋前夕，家人聲聲呼喚黃姓少年名字，讓人聞之鼻酸。