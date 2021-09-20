中秋前憾事 彰化16歲少年落海搶救中

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣4位民眾今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防邊遊玩，其中1名16歲黃姓少年落水被水流沖走，同伴趕緊通報消防隊搶救，今天下午在彰化縣消防局及海巡人員大動員搜尋，直到天黑仍不見黃姓少年蹤影，明天將繼續搜尋。

彰化消防局第3大隊大隊長施順仁表示，今天下午2點多接獲通報有人落水，消防隊即出動救生艇從興建中的漁港下水沿堤防邊搜尋，另出動空拍機於落水點周遭來回搜尋，共出動消防、海巡、空中勤務總隊等約50人，在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。

1名家屬也搭上海上平台接駁船跟著在海上搜索，由於正值中秋前夕，家人聲聲呼喚黃姓少年名字，讓人聞之鼻酸。

初步了解，黃姓少年等共3男1女友人今天下午約1點半到吉安北路堤防海邊遊玩，黃姓少年是鹿港人已輟學，是4人中年紀最小者，他下水遊玩時被友人發現怎麼愈游愈遠，友人想上前拉他，他卻被水沖遠，無法拉住他，眼看他已漂在海域中，同伴趕快通報119搶救，但直到入夜仍未找到人，消防人員明天將再繼續搜救。

彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供
彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供
彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供
彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供
彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供
彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供
彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供
彰化縣16歲黃姓少年今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防海邊遊玩，被海水沖走，彰化縣消防局及海巡、空中勤務總隊等在海域及以直升機空中鳥瞰投入搜救。圖／彰化消防局提供

鹿港 海巡

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