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百萬敞篷跑車跨越雙黃線撞飛重機 二人送醫幸無大礙

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

楊姓男子駕駛馬自達百萬敞篷跑車，過彎時疑似違規跨越雙黃線，撞上對向騎著大型重機車1050cc的TRIUMPH（凱旋），導致重機上的兩人飛噴，幸僅有擦傷。記者王怡蓁／翻攝
楊姓男子駕駛馬自達百萬敞篷跑車，過彎時疑似違規跨越雙黃線，撞上對向騎著大型重機車1050cc的TRIUMPH（凱旋），導致重機上的兩人飛噴，幸僅有擦傷。記者王怡蓁／翻攝

新北市坪林區北宜公路54.5公里處上午八點多發生車禍事故。33歲楊姓男子駕駛敞篷馬自達跑車，過彎時違規跨越雙黃線，撞上對向的大型重機車，導致重機上的一對男女飛噴，幸好僅有擦挫傷，送醫後無大礙。

今上午八點多，警方獲報，坪林區北宜公路54.5公里處發生事故，楊姓男子駕駛馬自達百萬敞篷跑車，過彎時疑似違規跨越雙黃線，撞上對向騎著大型重機車1050cc的TRIUMPH（凱旋）的53歲陳姓男子以及後座的60歲陳姓女子，兩人當場飛噴，幸好只有擦挫傷，送新店慈濟醫院救治後無大礙。

跑車車頭嚴重毀損，重機零件則是散落一地。警方進行酒測，雙方均無酒精反應，至於詳細事故原因及肇責則有待警方調查釐清。

楊姓男子駕駛馬自達百萬敞篷跑車，過彎時疑似違規跨越雙黃線，撞上對向騎著大型重機車1050cc的TRIUMPH（凱旋），導致重機上的兩人飛噴，幸僅有擦傷。記者王怡蓁／翻攝
楊姓男子駕駛馬自達百萬敞篷跑車，過彎時疑似違規跨越雙黃線，撞上對向騎著大型重機車1050cc的TRIUMPH（凱旋），導致重機上的兩人飛噴，幸僅有擦傷。記者王怡蓁／翻攝

重機 跑車

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