汽車P檔卡死怎麼辦？高雄警一招神救援

高雄市警局三民一分局警員昨遇上一輛轎車故障停在路中央，狀況不僅危險還造成交通壅塞，警方趕到場救援，見車輛熄火、排檔又卡死，靈機一動指導駕駛越南籍的阮姓男子使用「排檔桿緊急按鈕」，成功救援。

警方表示，越南籍的阮姓駕駛這幾天因中秋連續假期，與其他3名友人一起南下到高雄遊玩。昨天上午10點多時，4人行經三民區九如二路、重慶街口停等紅燈，順手將排檔桿打到P檔，等到綠燈一亮，車輛卻當場熄火，排檔桿卡死，無法動彈，只好報警求救。

三民一分局哈爾濱街派出所警員趕赴現場，原本對P檔卡死的狀況也沒轍，但警員突然靈機一動打給熟識保養廠人員「線上求救」，得知排檔桿附近有「排檔桿緊急按鈕」；只要踩住煞車並將此按鈕按下去後，檔位便能順利從P檔排出至N檔，便先協助民眾讓車輛能順利推至路邊等待救援，解決窘境。