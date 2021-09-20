汽車P檔卡死怎麼辦？高雄警一招神救援

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄市警局三民一分局警員昨遇上一輛轎車故障停在路中央，狀況不僅危險還造成交通壅塞，警方趕到場救援，見車輛熄火、排檔又卡死，靈機一動指導駕駛越南籍的阮姓男子使用「排檔桿緊急按鈕」，成功救援。

警方表示，越南籍的阮姓駕駛這幾天因中秋連續假期，與其他3名友人一起南下到高雄遊玩。昨天上午10點多時，4人行經三民區九如二路、重慶街口停等紅燈，順手將排檔桿打到P檔，等到綠燈一亮，車輛卻當場熄火，排檔桿卡死，無法動彈，只好報警求救。

三民一分局哈爾濱街派出所警員趕赴現場，原本對P檔卡死的狀況也沒轍，但警員突然靈機一動打給熟識保養廠人員「線上求救」，得知排檔桿附近有「排檔桿緊急按鈕」；只要踩住煞車並將此按鈕按下去後，檔位便能順利從P檔排出至N檔，便先協助民眾讓車輛能順利推至路邊等待救援，解決窘境。

事後，阮姓駕駛說第一次碰到這種事，一時間也不知道該如何是好，所幸遇到員警及時協助，心中感激萬分。

高雄市警局三民一分局警員昨遇上一輛轎車故障停在路中央，狀況不僅危險還造成交通壅塞，警方趕到場救援。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局三民一分局警員昨遇上一輛轎車故障停在路中央，狀況不僅危險還造成交通壅塞，警方趕到場救援。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局三民一分局警員昨遇上一輛轎車故障停在路中央，狀況不僅危險還造成交通壅塞，警方趕到場救援。記者邱奕能／翻攝
高雄市警局三民一分局警員昨遇上一輛轎車故障停在路中央，狀況不僅危險還造成交通壅塞，警方趕到場救援。記者邱奕能／翻攝

相關新聞

百萬敞篷跑車跨越雙黃線撞飛重機 二人送醫幸無大礙

今新北市坪林區北宜公路54.5公里處上午八點多發生車禍事故。33歲楊姓男子駕駛敞篷馬自達跑車，過彎時違規跨越雙黃線，撞上...

3名年輕俄羅斯男女神秘海岸游泳 1人失蹤獲救

3名俄羅斯人今天下午到新北市金山區神秘海岸下水游泳，其中1男1女上岸後，發現另1名男子遲未上岸，且在海面看不到蹤影報案。...

西子灣深夜傳來「拜託救我！」 情侶低頭赫見醉漢卡消波塊

「拜託救我！」高雄曾姓男子昨天疑似心情不佳，深夜跑到高雄西子灣堤防邊借酒澆愁，幾杯黃湯下肚後突然失足摔落堤防，卡在消波塊...

台24線三地門、霧台彎道多速限30 連假開140張超速罰單

中秋連假民眾出遊踏青，屏東縣三地門鄉、霧台鄉是遊客避暑的景點，貫通三地門鄉、霧台鄉的台24線因為彎道多，成為重型機車族愛...

中秋前憾事 彰化16歲少年落海搶救中

彰化縣4位民眾今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防邊遊玩，其中1名16歲黃姓少年落水被水流沖走，同伴趕緊通報消防隊搶救，今...

難擋中秋烤肉誘惑 新北警方接獲檢舉209件

新北市近期在適逢中秋連假期間，陸續接獲有民眾檢舉有人中秋節違規烤肉現象，已累積209件，市長侯友宜表示，這209件都會交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。