3名年輕俄羅斯男女神秘海岸游泳 1人失蹤獲救

3名俄羅斯人今天下午到新北市金山區神秘海岸下水游泳，其中1男1女上岸後，發現另1名男子遲未上岸，且在海面看不到蹤影報案。救難單位海空聯合搜救，直升機發現他在燭台嶼南方約0.5海浬處海面漂流，放煙定位，再由海巡人員駕船找到他，救上船後載回磺港漁船，經檢視未受傷，拒絕送醫。

包含神秘海岸在內的金山獅頭山角岸際，公告禁止從事游泳、衝浪、潛水、滑水板、拖曳傘、水上摩托車、獨木舟等水域遊憩活動，消防局已依違者發展觀光條例舉發，移送觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處裁處，依法可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

據了解，3名俄羅斯男女今天到金山神秘海岸海域游泳，其中1男1女上岸後，發現朝燭台嶼左側海域游去的同伴失蹤，今天下午3點多報案求助。

消防和海巡單位接獲報案後，派遣人船前往搜救，並通報內政部空中勤務總隊協助搜尋。空勤直升機在燭台嶼南方0.5海浬處，發現失蹤的20多歲俄羅斯男子在海面漂流。