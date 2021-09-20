白姑大山2起登山客失聯 1人找到1人搜救中

中央社 / 南投20日電

1支17人登山隊昨天前往南投仁愛鄉白姑大山，黃姓登山客在三錐山附近失聯，南投縣消防局今天獲報搜救，但無所獲。另名顏姓登山客稍早也失聯，幸消防局聯絡上確認可自行下山，才解除勤務。

南投縣消防局指出，今天上午接獲報案指稱，1支17人的登山隊昨天凌晨前往攀登位於南投縣仁愛鄉以及台中市和平區交界的白姑大山，登山隊原計畫當天往返，不過昨晚卻有1名黃姓登山客在三錐山附近迷路失聯。

消防局表示，登山隊領隊先安排其他登山隊員下山，自己則在山上搜尋，消防局今天接到報案後，除了中午派出4名消防隊員入山搜尋，也申請直升機支援搜救工作，不過山區下午出現雲霧，直升機無法進行搜尋，搜救人員也還沒有發現黃姓登山客的蹤影。

除了黃姓登山客在白姑大山失蹤外，今天凌晨也有1名顏姓登山客單攻白姑大山卻失聯，家人趕緊向南投縣消防局報案，消防局原也要派人入山搜尋，不過後來和顏姓登山客聯絡上，確認安全無虞可自行下山，才解除勤務。

失蹤

延伸閱讀

影／連假登山腳扭傷 台中消防隊員背她下山

南澳神秘湖登山失聯8人今天平安尋獲 結束虛驚一場

相關新聞

百萬敞篷跑車跨越雙黃線撞飛重機 二人送醫幸無大礙

今新北市坪林區北宜公路54.5公里處上午八點多發生車禍事故。33歲楊姓男子駕駛敞篷馬自達跑車，過彎時違規跨越雙黃線，撞上...

3名年輕俄羅斯男女神秘海岸游泳 1人失蹤獲救

3名俄羅斯人今天下午到新北市金山區神秘海岸下水游泳，其中1男1女上岸後，發現另1名男子遲未上岸，且在海面看不到蹤影報案。...

西子灣深夜傳來「拜託救我！」 情侶低頭赫見醉漢卡消波塊

「拜託救我！」高雄曾姓男子昨天疑似心情不佳，深夜跑到高雄西子灣堤防邊借酒澆愁，幾杯黃湯下肚後突然失足摔落堤防，卡在消波塊...

台24線三地門、霧台彎道多速限30 連假開140張超速罰單

中秋連假民眾出遊踏青，屏東縣三地門鄉、霧台鄉是遊客避暑的景點，貫通三地門鄉、霧台鄉的台24線因為彎道多，成為重型機車族愛...

中秋前憾事 彰化16歲少年落海搶救中

彰化縣4位民眾今天到鹿港鎮彰濱工業區吉安北路堤防邊遊玩，其中1名16歲黃姓少年落水被水流沖走，同伴趕緊通報消防隊搶救，今...

難擋中秋烤肉誘惑 新北警方接獲檢舉209件

新北市近期在適逢中秋連假期間，陸續接獲有民眾檢舉有人中秋節違規烤肉現象，已累積209件，市長侯友宜表示，這209件都會交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。