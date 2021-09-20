白姑大山2起登山客失聯 1人找到1人搜救中

1支17人登山隊昨天前往南投仁愛鄉白姑大山，黃姓登山客在三錐山附近失聯，南投縣消防局今天獲報搜救，但無所獲。另名顏姓登山客稍早也失聯，幸消防局聯絡上確認可自行下山，才解除勤務。

南投縣消防局指出，今天上午接獲報案指稱，1支17人的登山隊昨天凌晨前往攀登位於南投縣仁愛鄉以及台中市和平區交界的白姑大山，登山隊原計畫當天往返，不過昨晚卻有1名黃姓登山客在三錐山附近迷路失聯。

消防局表示，登山隊領隊先安排其他登山隊員下山，自己則在山上搜尋，消防局今天接到報案後，除了中午派出4名消防隊員入山搜尋，也申請直升機支援搜救工作，不過山區下午出現雲霧，直升機無法進行搜尋，搜救人員也還沒有發現黃姓登山客的蹤影。

除了黃姓登山客在白姑大山失蹤外，今天凌晨也有1名顏姓登山客單攻白姑大山卻失聯，家人趕緊向南投縣消防局報案，消防局原也要派人入山搜尋，不過後來和顏姓登山客聯絡上，確認安全無虞可自行下山，才解除勤務。