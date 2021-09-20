西子灣深夜傳來「拜託救我！」 情侶低頭赫見醉漢卡消波塊

「拜託救我！」高雄曾姓男子昨天疑似心情不佳，深夜跑到高雄西子灣堤防邊借酒澆愁，幾杯黃湯下肚後突然失足摔落堤防，卡在消波塊之間，後來有一對大學情侶約會經過，你儂我儂之時卻傳來陣陣「救我」呼喊，兩人循聲音方向，赫見曾男卡在消波塊上動彈不得，通報警消後順利將曾拉起，送醫後無大礙。

據了解64歲的曾男昨天深夜獨自搭乘計程車，從市區住家跑到西子灣一帶，提著4瓶啤酒在中山大學操場旁的堤防狂飲，但疑似起身時腳步不穩，連人帶酒摔落一旁的消波塊中，由於堤坊高近4公尺，酒醉的曾男受傷無力爬起，加上又是深夜，只能忍著疼痛在消波塊間任由海浪拍擊。

今凌晨12時30分許，在附近約會的一對大學情侶，正巧路過曾男衰落的堤防邊，曾聽聞聊天聲響，氣若懸絲的呼喊「救我」，這對情侶起初覺得疑惑「怎會有人在喊救命？」循著聲音前進，發現卡在消波塊之間的曾男，立刻撥打119報案。

消防局獲報後與鼓山分局新濱派出所合力派員前往，警消搭梯下到消波塊與曾男接觸，曾渾身酒氣，全身已被海水淋濕，但意識依然清楚，一旁還有喝剩的空啤酒瓶，將他完成固定後，接力拉上堤防送醫。