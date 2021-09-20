西子灣深夜傳來「拜託救我！」 情侶低頭赫見醉漢卡消波塊
「拜託救我！」高雄曾姓男子昨天疑似心情不佳，深夜跑到高雄西子灣堤防邊借酒澆愁，幾杯黃湯下肚後突然失足摔落堤防，卡在消波塊之間，後來有一對大學情侶約會經過，你儂我儂之時卻傳來陣陣「救我」呼喊，兩人循聲音方向，赫見曾男卡在消波塊上動彈不得，通報警消後順利將曾拉起，送醫後無大礙。
據了解64歲的曾男昨天深夜獨自搭乘計程車，從市區住家跑到西子灣一帶，提著4瓶啤酒在中山大學操場旁的堤防狂飲，但疑似起身時腳步不穩，連人帶酒摔落一旁的消波塊中，由於堤坊高近4公尺，酒醉的曾男受傷無力爬起，加上又是深夜，只能忍著疼痛在消波塊間任由海浪拍擊。
今凌晨12時30分許，在附近約會的一對大學情侶，正巧路過曾男衰落的堤防邊，曾聽聞聊天聲響，氣若懸絲的呼喊「救我」，這對情侶起初覺得疑惑「怎會有人在喊救命？」循著聲音前進，發現卡在消波塊之間的曾男，立刻撥打119報案。
消防局獲報後與鼓山分局新濱派出所合力派員前往，警消搭梯下到消波塊與曾男接觸，曾渾身酒氣，全身已被海水淋濕，但意識依然清楚，一旁還有喝剩的空啤酒瓶，將他完成固定後，接力拉上堤防送醫。
據了解，曾男昨天與家人起了口角，疑似心情不佳才會帶著啤酒到海邊吹風解悶，沒想到一不注意跌落到消波塊上，還好這對情侶聽到他的救命聲，才順利獲救，經送醫後曾男傷勢無礙，警方也通報家屬多加關懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言