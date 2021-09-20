西子灣深夜傳來「拜託救我！」 情侶低頭赫見醉漢卡消波塊

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

「拜託救我！」高雄曾姓男子昨天疑似心情不佳，深夜跑到高雄西子灣堤防邊借酒澆愁，幾杯黃湯下肚後突然失足摔落堤防，卡在消波塊之間，後來有一對大學情侶約會經過，你儂我儂之時卻傳來陣陣「救我」呼喊，兩人循聲音方向，赫見曾男卡在消波塊上動彈不得，通報警消後順利將曾拉起，送醫後無大礙。

據了解64歲的曾男昨天深夜獨自搭乘計程車，從市區住家跑到西子灣一帶，提著4瓶啤酒在中山大學操場旁的堤防狂飲，但疑似起身時腳步不穩，連人帶酒摔落一旁的消波塊中，由於堤坊高近4公尺，酒醉的曾男受傷無力爬起，加上又是深夜，只能忍著疼痛在消波塊間任由海浪拍擊。

今凌晨12時30分許，在附近約會的一對大學情侶，正巧路過曾男衰落的堤防邊，曾聽聞聊天聲響，氣若懸絲的呼喊「救我」，這對情侶起初覺得疑惑「怎會有人在喊救命？」循著聲音前進，發現卡在消波塊之間的曾男，立刻撥打119報案。

消防局獲報後與鼓山分局新濱派出所合力派員前往，警消搭梯下到消波塊與曾男接觸，曾渾身酒氣，全身已被海水淋濕，但意識依然清楚，一旁還有喝剩的空啤酒瓶，將他完成固定後，接力拉上堤防送醫。

據了解，曾男昨天與家人起了口角，疑似心情不佳才會帶著啤酒到海邊吹風解悶，沒想到一不注意跌落到消波塊上，還好這對情侶聽到他的救命聲，才順利獲救，經送醫後曾男傷勢無礙，警方也通報家屬多加關懷。

消波塊還有曾男喝剩的啤酒。圖／讀者提供
消波塊還有曾男喝剩的啤酒。圖／讀者提供
心情不佳的曾男跑到西子灣堤防邊喝酒澆愁，沒料卻卡在消波塊上，所幸最後順利獲救。圖／讀者提供
心情不佳的曾男跑到西子灣堤防邊喝酒澆愁，沒料卻卡在消波塊上，所幸最後順利獲救。圖／讀者提供

情侶 中山大學

延伸閱讀

男子心情差桃園漁港堤防望海 警聊天開導勸就醫

相關新聞

西子灣深夜傳來「拜託救我！」 情侶低頭赫見醉漢卡消波塊

「拜託救我！」高雄曾姓男子昨天疑似心情不佳，深夜跑到高雄西子灣堤防邊借酒澆愁，幾杯黃湯下肚後突然失足摔落堤防，卡在消波塊...

他想給妻子驚喜卻糊塗將藏4萬盒子回收 好心老闆協助尋獲

「什麼東西都能回收，但不收現金」高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，營運至今，首次在一個血壓計盒內發現藏有約4萬元的現...

難擋中秋烤肉誘惑 新北警方接獲檢舉209件

新北市近期在適逢中秋連假期間，陸續接獲有民眾檢舉有人中秋節違規烤肉現象，已累積209件，市長侯友宜表示，這209件都會交...

影／林邊鄉代會主席選舉疑涉暴力 東港警獲悉偵辦

屏東縣林邊鄉民代表會主席吳冬白上月因病過世，根據地方立法機關組織準則，代表會在23日召集臨時會辦理主席補選，現任10名代...

中秋節連假高雄警擴大抓酒駕 楠梓單日就抓5件

中秋連假期間大量出遊人潮，為免民眾與親友餐敘及飲宴，酒酣耳熱之際，忽略酒後駕車的危害性，高雄市政府警察局便於9月16日起...

台中北區老公寓起火嚇壞鄰居 結果是電視盒起火釀禍

台中市北區雙十路一棟公寓在今天下午1時許傳出火警，消防局獲報時，3樓有民眾受困，北屯等3個消防分隊到場滅火，火勢在5分鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。