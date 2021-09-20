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中醫大水湳校區工人墜落 中區職安中心勒令停工
中國醫藥大學水湳校區位於北屯區經貿東路的工地，今天下午傳出工安意外，蘇姓工人駕駛的貨車不慎衝出護欄，導致從工地一樓墜落到地下4樓，深度約15公尺，警、消獲報後，利用低索救助、吊車，協助蘇脫困，職安署中區職安中心表示，初步調查，工地的坡度斜、護欄強度不夠，先勒令停工，要求施工廠商提出改善計畫才能復工。
據查，蘇姓男子（27歲）在今天下午3時許，駕駛貨車在中國醫藥大學位於北屯區經貿東路的工地施工時，不慎衝出工地護欄，導致蘇連人帶車墜落到地下4樓的位置，蘇車頭毀損、凹陷，困在貨車內，消防隊獲報到場後，利用低索救助、吊車，協助蘇脫困。
經消防隊檢傷，蘇姓男子意識清楚，大腿疑似有骨裂，但無生命危險，已送醫治療，全案由台中市消防局通報勞動部中區職安中心調查。
職安署中區職安中心主任萬榮富說，經現場初步調查，工地的坡度較陡，且周邊道路的護欄強度有不足，因此先勒令業者停工，等到業者提出改善計畫，經審議後才可復工，至於是否要罰款，將待後續調查查明。
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