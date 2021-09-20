嘉縣台3線特斯拉疑過彎失控 飛越護欄衝入檳榔園

嘉義縣台3線297公里處今天發生一輛特斯拉疑似轉彎速度過快，失控飛越護欄而卡在檳榔園，所幸從台中南下嘉義遊玩的駕駛朱姓男子沒有受傷，其酒測值為零。

警方表示，台3線297公里處於上午傳出有車輛卡在路旁檳榔園，便派員前往處理，發現事故車輛為特斯拉，駕駛朱姓男子上午駕車準備前往嘉義縣大埔鄉遊玩，行經一處彎道時，疑似車速過快，失控飛越護欄而卡在檳榔園，所幸沒有衝入山谷。

警方指出，台3線是不少重機車友的跑山聖地，每到假日都會吸引大批車友享受飆風快感，尤其是在312公里處附近有家雜貨店，以前開店阿婆都會出來飆罵呼嘯而過的重機車友，讓人深刻印象，因此，車友間戲稱此處為「阿婆灣」路段。

警方提醒車友，嘉義縣台3線路段彎道多，車友在享受飆風快感時，須注意路況減速，避免發生意外。今天上午接近「阿婆灣」路段的311.5公里處，就發生一起騎普通重型機車的騎士自摔受傷事件。