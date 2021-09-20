影／連假登山腳扭傷 台中消防隊員背她下山

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

連假許多人相約爬山，一名女子昨天在台中和平谷關七雄的東卯山登山過程腳扭傷，無法自行下山，台中市消防局派消防隊員上山救援，消防隊員背她下山；今天又有和平區三叉營地附近，一對夫妻登山遇到大雨受困需救援，二人後來遇到山友一起下山，台中市消防局今天取消此任務。

台中市消防局第二大隊昨天派人到東卯山救援，51歲女山友腳扭傷、意識清楚，拒絕送醫，昨天傍晚在東卯山步道2.5公里處，消防隊員找到女傷者，給予包紮處置後，消防隊員協助揹負下山。

今天另有一件山難通報，一對夫婦昨天凌晨從武陵山莊出發攀登武陵四秀，因山區下雨迷路受困，台中市消防局今天下午接獲桃園市119轉報，原本通知這對夫妻退回到台中市和平區三叉營地等待救援，台中市消防局第二大隊並準備派員前往搜救，結果2人回報半路遇到山友同行，台中市消防局取消救援。

一名女子昨天登山腳扭傷，台中市消防隊員揹她下山。圖／台中市消防局提供
一名女子昨天登山腳扭傷，台中市消防隊員揹她下山。圖／台中市消防局提供

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