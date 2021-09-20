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水湳經貿園區傳工安意外 工人連人帶車墜落18公尺深工地

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區經貿東路的工地今天下午傳出工安意外，一輛貨車墜落18公尺深的工地，車內工人受困，警、消利用低索、吊車協助工人脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區經貿東路的工地今天下午傳出工安意外，一輛貨車墜落18公尺深的工地，車內工人受困，警、消利用低索、吊車協助工人脫困。圖／讀者提供

台中市北屯區經貿東路的一處建築工地，今天下午2時許傳出工安意外，一名駕駛貨車的工人，連人帶車滑落地下6樓，深約18公尺的工地中，警、消獲報後，利用低索、吊車，協助受困在貨車內的工人脫困，工人脫困時意識清楚，仍有生命跡象，目前已送醫急救，詳細案發原因，有待勞檢單位後續釐清。

台中市消防局勤指中心在今天下午2時55分獲報，北屯區經貿東路的一處工地發生工安意外，經水湳、西屯消防分隊到場調查，現場是一輛貨車墜落到地下6樓、深約18公尺的工地底下，工人受困在貨車內，貨車車頭也因從高處墜落，車頭擠壓變形。

消防隊員利用低索救助、吊車，協助傷者在今天下午3時43分脫困，受傷的工人脫困時意識清楚，仍有生命跡象，將送醫治療檢傷，全案將通知市府勞檢處，查明業者是否涉有工安疏失。

台中市北屯區經貿東路的工地今天下午傳出工安意外，一輛貨車墜落18公尺深的工地，車內工人受困，警、消利用低索、吊車協助工人脫困。圖／讀者提供
台中市北屯區經貿東路的工地今天下午傳出工安意外，一輛貨車墜落18公尺深的工地，車內工人受困，警、消利用低索、吊車協助工人脫困。圖／讀者提供

工安 台中市

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