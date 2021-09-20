給妻子驚喜卻糊塗將藏4萬的盒子回收 還好遇到好人...

「什麼東西都能回收，但不收現金」高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，營運至今，首次在一個血壓計盒內發現藏有約4萬元的現金，他找警方協尋失主；經調查才發現是62歲連姓男子，偷偷存錢想帶妻子出遊，卻因疫情受阻，又不慎將藏錢的盒子回收，連男想給妻子的驚喜也因此事曝光。

仁武警分局九曲派出所，於9月16日接獲資源回收場謝姓老闆報案稱，在整理物品時，在一個血壓計盒內發現約4萬元的現金，擔憂是民眾忘記檢查，不慎拿來回收。

警方獲報後，開始協助尋找失主，經查現金為62歲連姓男子所有，由於水寮里僅有一戶姓「連」，便很快找到失主。

一問之下才得知，連男退休前每個月固定將薪水餘款，偷存在血壓盒裡，打算日後帶著妻子外出旅遊，豈料，疫情期間無法外出，在家中整理東西時，卻把不慎把血壓盒拿去回收。