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給妻子驚喜卻糊塗將藏4萬的盒子回收 還好遇到好人...

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

「什麼東西都能回收，但不收現金」高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，營運至今，首次在一個血壓計盒內發現藏有約4萬元的現金，他找警方協尋失主；經調查才發現是62歲連姓男子，偷偷存錢想帶妻子出遊，卻因疫情受阻，又不慎將藏錢的盒子回收，連男想給妻子的驚喜也因此事曝光。

仁武警分局九曲派出所，於9月16日接獲資源回收場謝姓老闆報案稱，在整理物品時，在一個血壓計盒內發現約4萬元的現金，擔憂是民眾忘記檢查，不慎拿來回收。

警方獲報後，開始協助尋找失主，經查現金為62歲連姓男子所有，由於水寮里僅有一戶姓「連」，便很快找到失主。

一問之下才得知，連男退休前每個月固定將薪水餘款，偷存在血壓盒裡，打算日後帶著妻子外出旅遊，豈料，疫情期間無法外出，在家中整理東西時，卻把不慎把血壓盒拿去回收。

此事傳出後，連男想帶妻子去旅行的計畫也曝光，但所幸錢有及時找回，也順利在17日將現金歸還，事後連姓夫婦也親自到回收場向謝姓老闆道謝。謝姓老闆也在臉書發文提醒，「回收雖然什麼都收，但真的不收現金，民眾回收東西前真的要檢查一下」。

高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，替62歲連姓男子找回血壓計盒內發現藏有約4萬元的現金。記者陳弘逸／翻攝
高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，替62歲連姓男子找回血壓計盒內發現藏有約4萬元的現金。記者陳弘逸／翻攝
謝姓老闆於臉書發文，提醒，民眾回收東西前真的要檢查一下。記者陳弘逸／翻攝自臉書
謝姓老闆於臉書發文，提醒，民眾回收東西前真的要檢查一下。記者陳弘逸／翻攝自臉書
高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，替62歲連姓男子找回血壓計盒內發現藏有約4萬元的現金。記者陳弘逸／翻攝
高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，替62歲連姓男子找回血壓計盒內發現藏有約4萬元的現金。記者陳弘逸／翻攝

失主 疫情 資源回收

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