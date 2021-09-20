給妻子驚喜卻糊塗將藏4萬的盒子回收 還好遇到好人...
「什麼東西都能回收，但不收現金」高雄大樹60歲謝姓老闆經營資源回收場，營運至今，首次在一個血壓計盒內發現藏有約4萬元的現金，他找警方協尋失主；經調查才發現是62歲連姓男子，偷偷存錢想帶妻子出遊，卻因疫情受阻，又不慎將藏錢的盒子回收，連男想給妻子的驚喜也因此事曝光。
仁武警分局九曲派出所，於9月16日接獲資源回收場謝姓老闆報案稱，在整理物品時，在一個血壓計盒內發現約4萬元的現金，擔憂是民眾忘記檢查，不慎拿來回收。
警方獲報後，開始協助尋找失主，經查現金為62歲連姓男子所有，由於水寮里僅有一戶姓「連」，便很快找到失主。
一問之下才得知，連男退休前每個月固定將薪水餘款，偷存在血壓盒裡，打算日後帶著妻子外出旅遊，豈料，疫情期間無法外出，在家中整理東西時，卻把不慎把血壓盒拿去回收。
此事傳出後，連男想帶妻子去旅行的計畫也曝光，但所幸錢有及時找回，也順利在17日將現金歸還，事後連姓夫婦也親自到回收場向謝姓老闆道謝。謝姓老闆也在臉書發文提醒，「回收雖然什麼都收，但真的不收現金，民眾回收東西前真的要檢查一下」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言