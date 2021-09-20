影／林邊鄉代會主席選舉疑涉暴力 東港警獲悉偵辦

屏東縣林邊鄉民代表會主席吳冬白上月因病過世，根據地方立法機關組織準則，代表會在23日召集臨時會辦理主席補選，現任10名代表，有兩名代表有參選意願，呈現五五波局勢，本月13日發生疑似暴力事件，龔姓代表與另名男子，到陳姓代表住家，疑涉及妨害投票等行為，警方接獲被害人報案後，將龔姓代表依涉違反選舉罷免法，函送屏東地檢署偵辦。

林邊鄉代表會主席吳冬白擔任9屆鄉民代表，其中6屆擔任代表會主席，從政近40年，上月因病過世，享壽75歲。

根據地方立法機關組織準則，代表會主席過世，鄉代會在9月23日舉行代表會主席補選，林邊鄉現任有10名代表，此次代表會主席競爭激烈，呈現五五波。

9月13日晚間，龔姓代表疑似滋擾或選舉暴力行為，與另名朋友到陳姓代表家，涉及妨害投票等行為，警方在本月16日完成雙方筆錄，17日將龔姓代表與友人，兩人依違反選舉罷免法等罪嫌函送屏東地檢署偵辦。龔姓代表稱，當天喝了點酒，只是針對此次選舉要與對方交換意見。