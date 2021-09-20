聽新聞
test
0:00 / 0:00
中壢警接獲15件檢舉群聚烤肉 逐一勸導
適逢中秋連假，但因新冠疫情影響，桃園市長鄭文燦日前宣布今年停辦戶外烤肉活動，並全面禁止風景區、遊樂區、公園及露營區等烤肉場所，而在自家騎樓前烤肉，也限定只能同住家人，但中壢警分局在2天內已接獲15起民眾檢舉鄰居群聚烤肉。
警方接獲檢舉到場，發現被檢舉者的群聚烤肉地點大多以自家車庫或透天厝前騎樓空間居多，被檢舉的民眾也都接受警方的勸導，因此並無人員依違反傳染病防治法移送市府衛生局裁罰。
根據依據傳染病防治法若違反戶外公共場域禁止烤肉規定，將可裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；若違反居家戶內烤肉超過50人規定，將可裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰；在家門口烤肉非在飲食時，未配戴口罩將可裁處罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。
中壢警分局副分局長詹枝松呼籲，中秋連假期間，戶外公共場合、社區中庭、廣場及騎樓的烤肉活動一律停止，如果在自家烤肉，也僅限定家人，請民眾務必遵守相關防疫規定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言