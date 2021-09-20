中壢警接獲15件檢舉群聚烤肉 逐一勸導

適逢中秋連假，但因新冠疫情影響，桃園市長鄭文燦日前宣布今年停辦戶外烤肉活動，並全面禁止風景區、遊樂區、公園及露營區等烤肉場所，而在自家騎樓前烤肉，也限定只能同住家人，但中壢警分局在2天內已接獲15起民眾檢舉鄰居群聚烤肉。

警方接獲檢舉到場，發現被檢舉者的群聚烤肉地點大多以自家車庫或透天厝前騎樓空間居多，被檢舉的民眾也都接受警方的勸導，因此並無人員依違反傳染病防治法移送市府衛生局裁罰。

根據依據傳染病防治法若違反戶外公共場域禁止烤肉規定，將可裁處3000元以上1萬5000元以下罰鍰；若違反居家戶內烤肉超過50人規定，將可裁處6萬元以上30萬元以下罰鍰；在家門口烤肉非在飲食時，未配戴口罩將可裁處罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰。